https://ria.ru/20241001/grossi-1975703976.html

Гросси оценил слова Лукашенко о приверженности Минска ядерной безопасности

Гросси оценил слова Лукашенко о приверженности Минска ядерной безопасности - РИА Новости, 01.10.2024

Гросси оценил слова Лукашенко о приверженности Минска ядерной безопасности

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рад услышать на самом высоком уровне заявления о приверженности Белоруссии ядерной безопасности. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:52

2024-10-01T12:52

2024-10-01T12:52

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рад услышать на самом высоком уровне заявления о приверженности Белоруссии ядерной безопасности. "Для меня особенно отрадно услышать, что на самом высоком уровне, на уровне главы государства, выражается самая серьезная приверженность обеспечению ядерной безопасности. Это говорит о многом, прежде всего о профессионализме, которым обладает ваша страна на пути державы, производящей ядерную энергию", - сказал Гросси во вторник в Минске, встречаясь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Гросси напомнил, что в прошлый раз посещал Белоруссию, когда еще на площадке в Островце ничего не было, а сегодня там функционируют два блока Белорусской АЭС. Он добавил, что Белоруссия является примером взаимодействия страны и МАГАТЭ, открытости при реализации своей ядерной программы. "Хочу отметить, что проект по строительству АЭС с самого начала имел множество вопросов и вызовов. И Беларусь в данном случае является примером того, как страна может работать с агентством, как тесно может взаимодействовать с экспертами и миссиями нашей организации, показывать открытость страны по данной теме", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

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