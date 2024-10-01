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Умер бывший посол России в Бразилии Василий Громов

Умер бывший посол России в Бразилии Василий Громов - РИА Новости, 01.10.2024

Умер бывший посол России в Бразилии Василий Громов

Бывший посол России в Бразилии и Чили, а также экс-директор Латиноамериканского департамента МИД России Василий Громов скончался 1 октября в возрасте 88 лет,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:13

2024-10-01T20:13

2024-10-01T20:13

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывший посол России в Бразилии и Чили, а также экс-директор Латиноамериканского департамента МИД России Василий Громов скончался 1 октября в возрасте 88 лет, сообщили в министерстве. "Первого октября 2024 года скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, посол в отставке Василий Петрович Громов (1936 – 2024) ... В 1992-1996 годах – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чили. С декабря 1996 года по январь 1999 года – директор Латиноамериканского департамента МИД России. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии и в Суринаме по совместительству", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД. Также отмечается, что в 1971-1992 годах дипломат находился на различных должностях в центральном аппарате министерства, а также в посольствах СССР в Чили, Мексике, Эквадоре и Никарагуа. По информации министерства, в разные годы он был награжден медалями "За трудовое отличие", "В память 850-летия Москвы" и почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и МИД России. "Ушёл из жизни глубоко преданный своему делу высокопрофессиональный дипломат, опытный наставник для нескольких поколений советских и российских мидовцев, патриот, неизменно отстаивавший интересы нашего Отечества. Светлая память о Василии Петровиче навсегда останется в наших сердцах", - добавили в МИД РФ.

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россия, чили, бразилия, в мире