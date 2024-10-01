Умер бывший посол России в Бразилии Василий Громов
Бывший посол России в Бразилии и Чили Василий Громов умер в возрасте 88 лет
© Фото : МИД РоссииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в отставке и экс-руководитель латиноамериканского направления внешней политики Василий Громов
© Фото : МИД России
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в отставке и экс-руководитель латиноамериканского направления внешней политики Василий Громов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывший посол России в Бразилии и Чили, а также экс-директор Латиноамериканского департамента МИД России Василий Громов скончался 1 октября в возрасте 88 лет, сообщили в министерстве.
"Первого октября 2024 года скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, посол в отставке Василий Петрович Громов (1936 – 2024) ... В 1992-1996 годах – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чили. С декабря 1996 года по январь 1999 года – директор Латиноамериканского департамента МИД России. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии и в Суринаме по совместительству", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
По информации министерства, в разные годы он был награжден медалями "За трудовое отличие", "В память 850-летия Москвы" и почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и МИД России.
"Ушёл из жизни глубоко преданный своему делу высокопрофессиональный дипломат, опытный наставник для нескольких поколений советских и российских мидовцев, патриот, неизменно отстаивавший интересы нашего Отечества. Светлая память о Василии Петровиче навсегда останется в наших сердцах", - добавили в МИД РФ.