https://ria.ru/20241001/gorlovka-1975664276.html
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке
Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:12
2024-10-01T10:12
2024-10-01T10:13
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иван приходько
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона "Солнечный". Несколько кассет разорвались рядом с подъездами многоквартирных домов, где и получили ранения трое подростков. Во дворах оставались неразорвавшиеся суббоеприпасы. "По информации, предоставленной жителями Горловки, в 08.15 вооруженные формирования Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по жилмассиву "Солнечный". Ориентировочно, снаряды разорвались в непосредственной близости от заправки "Джаз", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 6.50 три снаряда такого же калибра было выпущено по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Происшествия
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке
Приходько: ВСУ обстреляли кассетными снарядами жилмассив "Солнечный" в Горловке
ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости.
Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале
.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей.
Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона "Солнечный". Несколько кассет разорвались рядом с подъездами многоквартирных домов, где и получили ранения трое подростков. Во дворах оставались неразорвавшиеся суббоеприпасы.
"По информации, предоставленной жителями Горловки, в 08.15 вооруженные формирования Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по жилмассиву "Солнечный". Ориентировочно, снаряды разорвались в непосредственной близости от заправки "Джаз", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 6.50 три снаряда такого же калибра было выпущено по Никитовскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.