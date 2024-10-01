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Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 01.10.2024 (обновлено: 10:13 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/gorlovka-1975664276.html
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке - РИА Новости, 01.10.2024
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке
Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:12
2024-10-01T10:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона "Солнечный". Несколько кассет разорвались рядом с подъездами многоквартирных домов, где и получили ранения трое подростков. Во дворах оставались неразорвавшиеся суббоеприпасы. "По информации, предоставленной жителями Горловки, в 08.15 вооруженные формирования Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по жилмассиву "Солнечный". Ориентировочно, снаряды разорвались в непосредственной близости от заправки "Джаз", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 6.50 три снаряда такого же калибра было выпущено по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Происшествия
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке

Приходько: ВСУ обстреляли кассетными снарядами жилмассив "Солнечный" в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Пострадавшая в Горловке девочка пыталась помочь раненому подростку
Вчера, 01:14
Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона "Солнечный". Несколько кассет разорвались рядом с подъездами многоквартирных домов, где и получили ранения трое подростков. Во дворах оставались неразорвавшиеся суббоеприпасы.
"По информации, предоставленной жителями Горловки, в 08.15 вооруженные формирования Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по жилмассиву "Солнечный". Ориентировочно, снаряды разорвались в непосредственной близости от заправки "Джаз", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 6.50 три снаряда такого же калибра было выпущено по Никитовскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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