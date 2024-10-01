https://ria.ru/20241001/gorlovka-1975664276.html

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке - РИА Новости, 01.10.2024

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами жилой массив в Горловке

Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:12

2024-10-01T10:12

2024-10-01T10:13

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли кассетными боеприпасами в Горловке жилой массив "Солнечный", где накануне погиб подросток и были ранены еще трое детей, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Горловке вследствие обстрела погиб парень 2007 года рождения, ранения получили три ребенка 2007 и 2015 годов рождения, а также трое взрослых людей. Корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что взрыв кассетного снаряда произошел над спальным районом, суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона "Солнечный". Несколько кассет разорвались рядом с подъездами многоквартирных домов, где и получили ранения трое подростков. Во дворах оставались неразорвавшиеся суббоеприпасы. "По информации, предоставленной жителями Горловки, в 08.15 вооруженные формирования Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по жилмассиву "Солнечный". Ориентировочно, снаряды разорвались в непосредственной близости от заправки "Джаз", - написал мэр. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что было выпущено три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, в 6.50 три снаряда такого же калибра было выпущено по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, происшествия