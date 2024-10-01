https://ria.ru/20241001/golikova--1975683423.html

Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат на 137 млн рублей

Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат на 137 млн рублей - РИА Новости, 01.10.2024

Финансирование Всероссийского казачьего общества увеличат на 137 млн рублей

На 137,8 млн рублей увеличится финансирование Всероссийского казачьего общества в 2025 году, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:32

2024-10-01T11:32

2024-10-01T11:32

российское казачество

татьяна голикова

игорь баринов

константин могилевский

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

российское казачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975682852_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_9c44852e93e599597e6acfab07616efc.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На 137,8 млн рублей увеличится финансирование Всероссийского казачьего общества в 2025 году, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы."При участии членов комиссии проводится действительно очень важная и кропотливая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в отношении казачества, развитию государственной службы казачества. Укрепляется структура управления в этой сфере. Так, создано и успешно развивается Всероссийское казачье общество, консолидировавшее все казачьи объединения. Понимая его важную роль, мы поддержали увеличение финансирования ВсКО со следующего года на 137,8 млн рублей. Эти средства пойдут на мероприятия, направленные на реализацию стратегии – проведение военно-полевых сборов, военно-спортивных игр, слетов казачьей молодежи, – и другие", – сказала Татьяна Голикова.Вице-премьер также отметила, что период 2024–2026 годов является вторым этапом реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. План мероприятий на трехлетний период разработан ФАДН России совместно с заинтересованными федеральными ведомствами, Советом при Президенте Российской Федерации, Всероссийским казачьим обществом, Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и рядом других заинтересованных организаций и утвержден в ноябре прошлого года.С начала 2024 года всеми ответственными исполнителями начата работа по выполнению нового плана. В его реализации принимают участие 20 федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти регионов и более 15 иных организаций.Голикова отметила, что казачество также принимает активное участие в специальной военной операции: "На текущий момент в СВО принимают участие 18,5 тысячи казаков, а всего в ней приняли участие более 42 тысяч казаков. Это достойное продолжение казачьих традиций, основой которых является защита Отечества".В рамках реализации плана проводятся мероприятия с упором на духовно-нравственные ценности и ценности российского казачества. Продолжена работа по развитию электронной библиотеки казачества, которая обеспечивает доступ для всех желающих не только к литературным произведениям, но и к уникальным документам. Кроме того, в прошлом году на базе МИА "Россия сегодня" начал работу мультимедийный портал "Российское казачество".На заседании с докладами выступили руководитель ФАДН России Игорь Баринов, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, заместитель министра культуры Андрей Малышев, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, представители Минобороны и МВД.

https://ria.ru/20240916/kazachestvo-1973045056.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, игорь баринов, константин могилевский, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), российское казачество