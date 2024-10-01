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В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
Управляемая авиабомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области во вторник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:48
2024-10-01T13:48
2024-10-01T13:51
курская область
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алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Управляемая авиабомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области во вторник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - написал Смирнов.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы РФ
В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ
Смирнов: ПВО сбила управляемую авиабомбу ВСУ над Курской областью