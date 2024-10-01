https://ria.ru/20241001/gladkov-1975720184.html

В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ - РИА Новости, 01.10.2024

В Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Управляемая авиабомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области во вторник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:48

2024-10-01T13:48

2024-10-01T13:51

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Управляемая авиабомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области во вторник, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!" - написал Смирнов.

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курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф