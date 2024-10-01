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Минобороны показало работу буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в Курской области
Минобороны показало работу буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
Минобороны показало работу буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в Курской области
Минобороны РФ в День Сухопутных войск опубликовало кадры работы расчетов буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" в Курской области, в ходе... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T05:16
2024-10-01T05:16
2024-10-01T18:38
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Минобороны РФ в День Сухопутных войск опубликовало кадры работы расчетов буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" в Курской области, в ходе контрбатарейной борьбы они уничтожают бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ. День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября. В описании к видеоролику отмечается, что артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации боевиков ВСУ, а также пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки противника. Расчеты работают совместно с подразделениями беспилотников. Разведчики передают точные координаты скоплений врага, после чего пушки незамедлительно наносят удар по противнику. Благодаря их точной работе бойцы ВС РФ продолжают отбрасывать врага, подчеркнули в Минобороны. "В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ. Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться с закрытых огневых позиций, в том числе без предварительной подготовки", - рассказали в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406963.html
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Боевая работа пушек "Гиацинт-Б" в приграничном районе Курской области
Боевая работа пушек "Гиацинт-Б" в приграничном районе Курской области
2024-10-01T05:16
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало работу буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в Курской области
Минобороны опубликовало кадры работы расчетов "Гиацинтов-Б" в Курской области
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Минобороны РФ в День Сухопутных войск опубликовало кадры работы расчетов буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" в Курской области, в ходе контрбатарейной борьбы они уничтожают бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ.
День Сухопутных войск отмечается в России 1 октября.
В описании к видеоролику отмечается, что артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации боевиков ВСУ, а также пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки противника.
Расчеты работают совместно с подразделениями беспилотников. Разведчики передают точные координаты скоплений врага, после чего пушки незамедлительно наносят удар по противнику. Благодаря их точной работе бойцы ВС РФ продолжают отбрасывать врага, подчеркнули в Минобороны.
"В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ. Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться с закрытых огневых позиций, в том числе без предварительной подготовки", - рассказали в ведомстве.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,9 тысячи военных, 133 танка.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.