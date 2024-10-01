Генпрокуратура России подала иск к госорганам Украины и американским банкам
Генпрокурора РФ подал иск к украинским госорганам и американским банкам
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск заместителя генпрокурора РФ к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", а также американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 30 сентября, к рассмотрению он еще не принят. Предмет и основания исковых требований в карточке дела не сообщаются.
Одновременно с исковым заявлением от Генпрокуратуры поступило заявление об обеспечении иска, оно также пока не рассмотрено.
Из появившейся в карточке дела информации следует, что третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству Сбербанк, его бывшую "дочку" на Украине АО "Международный Резервный Банк", у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков.
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка, а также ВЭБа, на Украине. В решении говорилось, что изымаются корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации ВЭБ, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.
После этого решения СНБО Сбербанк заявлял, что инициирует инвестиционный арбитраж с целью возмещения убытков. Как отмечалось в сообщении банка, будет заявлено требование о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.