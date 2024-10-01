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Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции американской гаубицы M777 военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:46

2024-10-01T17:46

2024-10-01T17:46

специальная военная операция на украине

курская область

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сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции американской гаубицы M777 военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "В приграничном районе Курской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы M777 ВСУ в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" 155-мм гаубица M777 производства США вместе с боекомплектом была уничтожена", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что контроль точности поражения американской артиллерийской системы в режиме реального времени осуществлялся расчетами беспилотников.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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Уничтожение замаскированной американской гаубицы M777 ВСУ в курском приграничье Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции американской гаубицы M777 ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. 2024-10-01T17:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность