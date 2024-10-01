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Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции американской гаубицы M777 военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:46
2024-10-01T17:46
2024-10-01T17:46
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции американской гаубицы M777 военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "В приграничном районе Курской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы M777 ВСУ в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" 155-мм гаубица M777 производства США вместе с боекомплектом была уничтожена", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что контроль точности поражения американской артиллерийской системы в режиме реального времени осуществлялся расчетами беспилотников.
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Уничтожение замаскированной американской гаубицы M777 ВСУ в курском приграничье
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной позиции американской гаубицы M777 ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.
2024-10-01T17:46
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курская область, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения гаубицы ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ уничтожили замаскированную американскую гаубицу M777 в Курской области