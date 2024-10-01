https://ria.ru/20241001/frantsiya-1975698873.html

Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину

Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 01.10.2024

Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину

Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:29

2024-10-01T12:29

2024-10-01T18:04

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung."Президент (Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать", — отметил он.По словам Хаддада, такая позиция руководства Франции до сих пор остается в силе. Также госсекретарь призвал не забывать о возможных учебных миссиях французских войск на Украине.Как отметил чиновник, вопрос реализации таких замыслов должен еще обсуждаться с союзниками по НАТО.Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975690685.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975686302.html

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в мире, франция, украина, россия, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины