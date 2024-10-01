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Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 01.10.2024 (обновлено: 18:04 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/frantsiya-1975698873.html
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 01.10.2024
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:29
2024-10-01T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung."Президент (Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать", — отметил он.По словам Хаддада, такая позиция руководства Франции до сих пор остается в силе. Также госсекретарь призвал не забывать о возможных учебных миссиях французских войск на Украине.Как отметил чиновник, вопрос реализации таких замыслов должен еще обсуждаться с союзниками по НАТО.Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975690685.html
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в мире, франция, украина, россия, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину

Госсекретарь Франции Хаддад не исключил отправку войск на Украину

© AP Photo / Eric GaillardФранцузские солдаты
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Французские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung.
"Президент (Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать", — отметил он.
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По словам Хаддада, такая позиция руководства Франции до сих пор остается в силе. Также госсекретарь призвал не забывать о возможных учебных миссиях французских войск на Украине.
Как отметил чиновник, вопрос реализации таких замыслов должен еще обсуждаться с союзниками по НАТО.
Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
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