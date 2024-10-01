https://ria.ru/20241001/frantsiya-1975698873.html
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 01.10.2024
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:29
2024-10-01T12:29
2024-10-01T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_504:0:2863:1327_1920x0_80_0_0_3203bfccc383f99c148da88c044e3840.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Париж не исключает отправку войск на Украину, заявил госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung."Президент (Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон сказал, что мы не должны ничего исключать", — отметил он.По словам Хаддада, такая позиция руководства Франции до сих пор остается в силе. Также госсекретарь призвал не забывать о возможных учебных миссиях французских войск на Украине.Как отметил чиновник, вопрос реализации таких замыслов должен еще обсуждаться с союзниками по НАТО.Ранее Макрон заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у любых инструкторов, ведущих подготовку солдат ВСУ, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Франции и Британии по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждениях в Европе этой темы, и подчеркнули, что позиция Елисейского дворца в отношении нанесения России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975690685.html
https://ria.ru/20241001/ssha-1975686302.html
франция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931378424_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_93c79472c7cdd4910e6b5697ec03c0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, россия, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Госсекретарь Франции Хаддад не исключил отправку войск на Украину