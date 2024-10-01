Франция задействует военный корабль для эвакуации граждан из Ливана
Франс Пресс: Франция задействует военный корабль на случай эвакуации граждан
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Франция задействует военный корабль в качестве "меры предосторожности" на случай эвакуации своих граждан из Ливана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французский генштаб.
"Судно французских ВМС отбыло в понедельник с юго-востока Франции, чтобы занять позицию у берегов Ливана в качестве "меры предосторожности" на случай необходимости эвакуации французских граждан.
Как отмечается, речь идет о вертолетоносце, которому потребуется пять-шесть дней, чтобы добраться до восточной части Средиземного моря из порта Тулон. Корабль оснащен вертолетами, на его борту находится "тактическая группа", которая может быть задействована в случае эвакуации, сообщили агентству в генштабе.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.