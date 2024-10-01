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Во Франции 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы - РИА Новости, 01.10.2024
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22:57 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/frantsija-1975834833.html
Во Франции 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы
Во Франции 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы - РИА Новости, 01.10.2024
Во Франции 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы
Во Франции во вторник 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы и за повышение зарплат, сообщило МВД республики. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:57
2024-10-01T22:57
в мире
франция
мишель барнье
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Во Франции во вторник 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы и за повышение зарплат, сообщило МВД республики. "В общей сложности 95 000 человек вышли на 250 демонстраций во вторник во Франции, в том числе 11 000 в Париже", - заявили в министерстве. При этом один из организаторов акций профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил о 170 тысячах участников по всей Франции. Акции прошли по призыву профсоюзов CGT, FSU и Solidaires, а также молодёжных организаций. Они призывали граждан устраивать забастовки и выходить на манифестации в день, когда новый премьер-министр Мишель Барнье изложил перед парламентом план своих реформ. Забастовки не отразились на работе столичного транспорта. При этом в образовательном секторе 6% преподавательского состава не вышло на работу, сообщило издание Monde. Протестующие требовали также повысить МРОТ и снизить пенсионный возраст до 60 лет. В сентябре по призыву левых партий во Франции дважды прошли манифестации с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра Мишеля Барнье. В среду законодательная комиссия Нацсобрания, нижней палаты парламента Франции, рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона, выдвинутую партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция". Барнье во вторник заявил о возможности корректировки пенсионной реформы, вызвавшей волну протестов во французском обществе, а также о намерении сократить бюджетный дефицит за счёт повышения налогов для богачей.
https://ria.ru/20240921/parizh-1974022409.html
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в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон, жан-люк меланшон
В мире, Франция, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон
Во Франции 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы

МВД Франции: 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Во Франции во вторник 95 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы и за повышение зарплат, сообщило МВД республики.
"В общей сложности 95 000 человек вышли на 250 демонстраций во вторник во Франции, в том числе 11 000 в Париже", - заявили в министерстве.
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При этом один из организаторов акций профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщил о 170 тысячах участников по всей Франции. Акции прошли по призыву профсоюзов CGT, FSU и Solidaires, а также молодёжных организаций. Они призывали граждан устраивать забастовки и выходить на манифестации в день, когда новый премьер-министр Мишель Барнье изложил перед парламентом план своих реформ. Забастовки не отразились на работе столичного транспорта. При этом в образовательном секторе 6% преподавательского состава не вышло на работу, сообщило издание Monde.
Протестующие требовали также повысить МРОТ и снизить пенсионный возраст до 60 лет.
В сентябре по призыву левых партий во Франции дважды прошли манифестации с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра Мишеля Барнье.
В среду законодательная комиссия Нацсобрания, нижней палаты парламента Франции, рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона, выдвинутую партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция".
Барнье во вторник заявил о возможности корректировки пенсионной реформы, вызвавшей волну протестов во французском обществе, а также о намерении сократить бюджетный дефицит за счёт повышения налогов для богачей.
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