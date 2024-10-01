https://ria.ru/20241001/forum-1975665111.html

Промкооперацию в ЕАЭС обсудили на III Евразийском экономическом форуме

Промкооперацию в ЕАЭС обсудили на III Евразийском экономическом форуме - РИА Новости, 01.10.2024

Промкооперацию в ЕАЭС обсудили на III Евразийском экономическом форуме

Перспективные возможности для бизнеса при реализации кооперационных промышленных проектов и разработанные ЕЭК и странами ЕАЭС механизмы поддержки обсудили на... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:14

2024-10-01T10:14

2024-10-01T10:14

экономика

армения

ереван

россия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Перспективные возможности для бизнеса при реализации кооперационных промышленных проектов и разработанные ЕЭК и странами ЕАЭС механизмы поддержки обсудили на III Евразийском экономическом форуме, который стартовал 30 сентября в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).Форум приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств ЕАЭС и государств-наблюдателей."В рамках форума прошел круглый стол "Промышленная кооперация в ЕАЭС: бизнес-идеи и механизмы поддержки", участники которого обсудили перспективные возможности для бизнеса при реализации кооперационных промышленных проектов и разработанные ЕЭК и государствами-членами ЕАЭС механизмы поддержки, способствующие технологическому развитию и созданию новых моделей производства, расширению торгово-экономических связей и наращиванию взаимных инвестиции между членами ЕАЭС", - говорится в сообщении.В обсуждении приняли участие заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономики Армении Нарек Терян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян и руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян."Группа РЭЦ провела большую работу по настройке механизмов поддержки бизнеса, чтобы адаптировать практические инструменты, которые позволяют российским компаниям успешно выходить на новые рынки и расширять свое присутствие на уже имеющихся", — отметил Енокян в ходе круглого стола.По его словам, наделение ЕЭК компетенцией по финансовому содействию промышленной кооперации является важнейшим интеграционным достижением. Этот механизм позволяет хозяйствующим субъектам ЕАЭС совместными усилиями производить востребованную в рамках союза продукцию, а также выходить на рынки третьих стран.Енокян отдельно остановился на мерах финансовой и нефинансовой поддержки, которую предлагает группа. Так, Росэксимбанк, входящий в Группу РЭЦ, является уполномоченным участником механизма финансовой поддержки промышленной кооперации и готов оказывать соответствующую помощь совместным проектам российских компаний и их контрагентов из стран ЕАЭС."В структуру Группы РЭЦ также входит страховое агентство ЭКСАР, которое позволяет компаниям-производителям при кооперации с бизнесом из стран ЕАЭС застраховать кредитные и политические риски, в том числе в долгосрочных проектах", — подчеркнул Енокян.Кроме того, во всех государствах ЕАЭС работают представительства РЭЦ, аккумулирующие информацию о потребностях и возможностях бизнеса в странах присутствия. По словам руководителя представительства РЭЦ в Армении, еще более тесное сотрудничество РЭЦ и ЕЭК позволит повысить эффективность реализации промышленной кооперации в ЕАЭС.

https://ria.ru/20241001/brendy-1975664425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, армения, ереван, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия