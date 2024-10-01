https://ria.ru/20241001/forum-1975663667.html

Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"

Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 01.10.2024

Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"

Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:10

2024-10-01T10:10

2024-10-01T10:10

россия

центр международной торговли

евразийский экономический союз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Основными темами обсуждения станут последние изменения в таможенном законодательстве России и ЕАЭС, анализ текущей правоприменительной практики и практические кейсы. Об этом вы можете послушать на форуме Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) "Сделано в России" 14 октября в 17.00–18.30 в зале № 5 Центра международной торговли в Москве", - говорится в сообщении.Эксперты из ФТС России, Евразийской экономической комиссии и Минпромторга поделятся опытом и предложат отправные точки для поиска рациональных и эффективных решений существующих проблем, в том числе в области таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности.Модератором дискуссии выступит директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975661523.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, центр международной торговли, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц), экономика