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Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 01.10.2024
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10:10 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/forum-1975663667.html
Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"
Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 01.10.2024
Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"
Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:10
2024-10-01T10:10
россия
центр международной торговли
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Основными темами обсуждения станут последние изменения в таможенном законодательстве России и ЕАЭС, анализ текущей правоприменительной практики и практические кейсы. Об этом вы можете послушать на форуме Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) "Сделано в России" 14 октября в 17.00–18.30 в зале № 5 Центра международной торговли в Москве", - говорится в сообщении.Эксперты из ФТС России, Евразийской экономической комиссии и Минпромторга поделятся опытом и предложат отправные точки для поиска рациональных и эффективных решений существующих проблем, в том числе в области таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности.Модератором дискуссии выступит директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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4.7
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россия, центр международной торговли, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Центр международной торговли, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"Основными темами обсуждения станут последние изменения в таможенном законодательстве России и ЕАЭС, анализ текущей правоприменительной практики и практические кейсы. Об этом вы можете послушать на форуме Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) "Сделано в России" 14 октября в 17.00–18.30 в зале № 5 Центра международной торговли в Москве", - говорится в сообщении.
Эксперты из ФТС России, Евразийской экономической комиссии и Минпромторга поделятся опытом и предложат отправные точки для поиска рациональных и эффективных решений существующих проблем, в том числе в области таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности.
Модератором дискуссии выступит директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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РоссияЦентр международной торговлиЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Бренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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