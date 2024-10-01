https://ria.ru/20241001/forum-1975663667.html
Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"
Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 01.10.2024
Тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России"
Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:10
2024-10-01T10:10
2024-10-01T10:10
россия
центр международной торговли
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Последние тенденции таможенного регулирования обсудят на форуме "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Основными темами обсуждения станут последние изменения в таможенном законодательстве России и ЕАЭС, анализ текущей правоприменительной практики и практические кейсы. Об этом вы можете послушать на форуме Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) "Сделано в России" 14 октября в 17.00–18.30 в зале № 5 Центра международной торговли в Москве", - говорится в сообщении.Эксперты из ФТС России, Евразийской экономической комиссии и Минпромторга поделятся опытом и предложат отправные точки для поиска рациональных и эффективных решений существующих проблем, в том числе в области таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности.Модератором дискуссии выступит директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию РЭЦ Ирина Каширина.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975661523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad8ae5a6a038d0a60a7ab03acd32ff05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центр международной торговли, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Центр международной торговли, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика