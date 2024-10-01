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Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
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23:03 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/finljandija-1975835512.html
Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль
Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024
Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль
Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, заявила во вторник глава финского МИД Элина Валтонен. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:03
2024-10-01T23:03
в мире
иран
израиль
финляндия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, заявила во вторник глава финского МИД Элина Валтонен. "Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль. Дестабилизирующие действия Ирана угрожают миру на Ближнем Востоке. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность", - написала она в соцсети X. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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в мире, иран, израиль, финляндия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Финляндия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль

МИД Финляндии осудил ракетную атаку Ирана на Израиль

© СоцсетиРакетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Соцсети
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Кадр видео
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, заявила во вторник глава финского МИД Элина Валтонен.
"Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль. Дестабилизирующие действия Ирана угрожают миру на Ближнем Востоке. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность", - написала она в соцсети X.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Нехаммер осудил ракетную атаку Ирана и выразил поддержку Израилю
Вчера, 21:47
 
В миреИранИзраильФинляндияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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