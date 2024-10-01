https://ria.ru/20241001/finljandija-1975835512.html

Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль

Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 01.10.2024

Финляндия осудила ракетную атаку Ирана на Израиль

Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, заявила во вторник глава финского МИД Элина Валтонен. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:03

2024-10-01T23:03

2024-10-01T23:03

в мире

иран

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финляндия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, заявила во вторник глава финского МИД Элина Валтонен. "Финляндия решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль. Дестабилизирующие действия Ирана угрожают миру на Ближнем Востоке. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность", - написала она в соцсети X. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

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в мире, иран, израиль, финляндия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024