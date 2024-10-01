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Путин поблагодарил участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Путин поблагодарил участников фестиваля "Москва встречает друзей" - РИА Новости, 01.10.2024
Путин поблагодарил участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля "Москва встречает друзей" отметил, что мероприятие РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:13
2024-10-01T20:13
2024-10-01T20:13
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля "Москва встречает друзей" отметил, что мероприятие по праву пользуется международным признанием и зрительской популярностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшее время участие в этом замечательном проекте приняли тысячи талантливых детей из России и многих государств мира. Выступление на фестивале – большое событие для юных артистов, возможность ярко заявить о себе, найти призвание и вырасти в высококлассных музыкантов, вокалистов, танцоров, настоящих звёзд сцены. Потому ваш смотр по праву пользуется международным признанием и зрительской популярностью", - говорится в приветствии. Путин отметил, что нынешний фестиваль приурочен к 30-летию Благотворительного фонда Владимира Спивакова, отделения которого действуют во многих городах России и за её пределами, а гуманитарные, образовательные программы являются вкладом в творческое и духовно-нравственное развитие детей. Президент поблагодарил сотрудников фонда и самого дирижера, Народного артиста СССР Владимира Спивакова за инициативность и неравнодушие, за благородный, востребованный временем и людьми труд. "Желаю участникам фестиваля вдохновения, удачи и успехов в жизни и искусстве. И конечно, самых добрых и незабываемых впечатлений от пребывания в Москве", - добавил он.
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россия, владимир путин, владимир спиваков, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Владимир Спиваков, Общество
Путин поблагодарил участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Путин: фестиваль "Москва встречает друзей" пользуется международным признанием
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля "Москва встречает друзей" отметил, что мероприятие по праву пользуется международным признанием и зрительской популярностью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"За прошедшее время участие в этом замечательном проекте приняли тысячи талантливых детей из России и многих государств мира. Выступление на фестивале – большое событие для юных артистов, возможность ярко заявить о себе, найти призвание и вырасти в высококлассных музыкантов, вокалистов, танцоров, настоящих звёзд сцены. Потому ваш смотр по праву пользуется международным признанием и зрительской популярностью", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что нынешний фестиваль приурочен к 30-летию Благотворительного фонда Владимира Спивакова
, отделения которого действуют во многих городах России и за её пределами, а гуманитарные, образовательные программы являются вкладом в творческое и духовно-нравственное развитие детей.
Президент поблагодарил сотрудников фонда и самого дирижера, Народного артиста СССР Владимира Спивакова за инициативность и неравнодушие, за благородный, востребованный временем и людьми труд.
"Желаю участникам фестиваля вдохновения, удачи и успехов в жизни и искусстве. И конечно, самых добрых и незабываемых впечатлений от пребывания в Москве", - добавил он.