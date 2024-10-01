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В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
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11:44 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/estonija-1975685707.html
В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву
В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву - РИА Новости, 01.10.2024
В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву
Эстония намерена реструктурировать оказываемую Украине военную помощь и будет передавать Киеву то, что производит сама, чтобы развивать свой ВПК, заявил министр РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:44
2024-10-01T11:44
украина
эстония
киев
ханно певкур
сергей лавров
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Эстония намерена реструктурировать оказываемую Украине военную помощь и будет передавать Киеву то, что производит сама, чтобы развивать свой ВПК, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. "Мы берем совершенно новый курс. Мы сказали Украине, что мы будем давать то, что мы (сами) производим и будем направлять эти деньги в эстонскую экономику, в эстонскую оборонную промышленность. Поэтому у нас идут переговоры с украинцами о том, в чем состоят наши возможности", - сказал Певкур в интервью телерадиовещательной компании ERR. Он добавил, что Эстония передала Украине информацию о своих возможностях и теперь стороны пытаются найти разумный компромисс, в котором будут учтены приоритеты Киева и эстонские производственные возможности. Как сообщается, после получения перечня украинских приоритетов в Эстонии можно будет организовать государственные тендеры. По словам Певкура, в них могли бы участвовать все эстонские предприятия, которые производят требуемую продукцию. Он также добавил, что среди эстонской продукции, которую страна уже поставила Киеву есть средства анализа боевой обстановки, беспилотники производства Threod, военные катера и противодроновые ружья производства Rantelon. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240927/medvedev-1975106737.html
https://ria.ru/20241001/mid-1975645571.html
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украина, эстония, киев, ханно певкур, сергей лавров, нато
Украина, Эстония, Киев, Ханно Певкур, Сергей Лавров, НАТО
В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву

Министр обороны: Эстония будет передавать Украине то, что производит сама

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Эстония намерена реструктурировать оказываемую Украине военную помощь и будет передавать Киеву то, что производит сама, чтобы развивать свой ВПК, заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
"Мы берем совершенно новый курс. Мы сказали Украине, что мы будем давать то, что мы (сами) производим и будем направлять эти деньги в эстонскую экономику, в эстонскую оборонную промышленность. Поэтому у нас идут переговоры с украинцами о том, в чем состоят наши возможности", - сказал Певкур в интервью телерадиовещательной компании ERR.
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Он добавил, что Эстония передала Украине информацию о своих возможностях и теперь стороны пытаются найти разумный компромисс, в котором будут учтены приоритеты Киева и эстонские производственные возможности.
Как сообщается, после получения перечня украинских приоритетов в Эстонии можно будет организовать государственные тендеры. По словам Певкура, в них могли бы участвовать все эстонские предприятия, которые производят требуемую продукцию.
Он также добавил, что среди эстонской продукции, которую страна уже поставила Киеву есть средства анализа боевой обстановки, беспилотники производства Threod, военные катера и противодроновые ружья производства Rantelon.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаЭстонияКиевХанно ПевкурСергей ЛавровНАТО
 
 
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