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Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет - РИА Новости, 01.10.2024
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21:53 01.10.2024 (обновлено: 22:16 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/esminets-1975827925.html
Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет
Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет - РИА Новости, 01.10.2024
Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет
США не располагают данными о том, что в результате атаки Ирана нанесен урон самолетам или иным стратегическим военным объектам Израиля, заявил советник... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:53
2024-10-01T22:16
в мире
сша
иран
джейк салливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. США не располагают данными о том, что в результате атаки Ирана нанесен урон самолетам или иным стратегическим военным объектам Израиля, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не знаем о каком-либо ущербе самолетам или стратегическим военным объектам Израиля. Говоря коротко, исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, по-видимому, была отбита", — сообщил он журналистам на брифинге.Салливан добавил, что эсминец ВМС США присоединился к подразделениям ПВО Израиля для перехвата выпущенных ракет.По оценкам чиновника, всего Иран запустил около 200 баллистических ракет для удара по Израилю и его результаты до сих пор оцениваются.
сша
иран
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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в мире, сша, иран, видео, джейк салливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Иран, Джейк Салливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. США не располагают данными о том, что в результате атаки Ирана нанесен урон самолетам или иным стратегическим военным объектам Израиля, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет

Белый дом: американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. США не располагают данными о том, что в результате атаки Ирана нанесен урон самолетам или иным стратегическим военным объектам Израиля, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не знаем о каком-либо ущербе самолетам или стратегическим военным объектам Израиля. Говоря коротко, исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, по-видимому, была отбита", — сообщил он журналистам на брифинге.
Салливан добавил, что эсминец ВМС США присоединился к подразделениям ПВО Израиля для перехвата выпущенных ракет.
По оценкам чиновника, всего Иран запустил около 200 баллистических ракет для удара по Израилю и его результаты до сих пор оцениваются.
 
В миреСШАИранДжейк СалливанИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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