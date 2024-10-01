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Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет

Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет - РИА Новости, 01.10.2024

Американский эсминец участвовал в перехвате запущенных Ираном ракет

США не располагают данными о том, что в результате атаки Ирана нанесен урон самолетам или иным стратегическим военным объектам Израиля, заявил советник... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:53

2024-10-01T21:53

2024-10-01T22:16

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. США не располагают данными о том, что в результате атаки Ирана нанесен урон самолетам или иным стратегическим военным объектам Израиля, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не знаем о каком-либо ущербе самолетам или стратегическим военным объектам Израиля. Говоря коротко, исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, по-видимому, была отбита", — сообщил он журналистам на брифинге.Салливан добавил, что эсминец ВМС США присоединился к подразделениям ПВО Израиля для перехвата выпущенных ракет.По оценкам чиновника, всего Иран запустил около 200 баллистических ракет для удара по Израилю и его результаты до сих пор оцениваются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-01T21:53 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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