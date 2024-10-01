https://ria.ru/20241001/energodar-1975812470.html

Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 01.10.2024

Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T20:02

2024-10-01T20:02

2024-10-01T20:02

запорожская область

энергодар

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале. "Повреждена линия электропередачи. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения" , - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html

запорожская область

энергодар

россия

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запорожская область, энергодар, россия, общество