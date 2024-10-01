https://ria.ru/20241001/energodar-1975812470.html
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 01.10.2024
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:02
2024-10-01T20:02
2024-10-01T20:02
запорожская область
энергодар
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале. "Повреждена линия электропередачи. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения" , - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20241001/zaes-1975688907.html
запорожская область
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, россия, общество
Запорожская область, Энергодар, Россия, Общество
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП