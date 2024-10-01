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Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 01.10.2024
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20:02 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/energodar-1975812470.html
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 01.10.2024
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T20:02
2024-10-01T20:02
запорожская область
энергодар
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале. "Повреждена линия электропередачи. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения" , - говорится в сообщении администрации.
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запорожская область
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запорожская область, энергодар, россия, общество
Запорожская область, Энергодар, Россия, Общество
Энергодар оказался частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП, ведутся восстановительные работы, сообщили власти города в Telegram-канале.
"Повреждена линия электропередачи. Энергодар частично обесточен. Ведутся работы. Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения" , - говорится в сообщении администрации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
На ЗАЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения
Вчера, 11:54
 
Запорожская областьЭнергодарРоссияОбщество
 
 
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