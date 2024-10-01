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ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 01.10.2024 (обновлено: 05:30 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/energodar-1975638477.html
ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре
ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре - РИА Новости, 01.10.2024
ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре
Украинские боевики охотятся на расчеты МЧС, которые прибывают на места ударов по Энергодару, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:35
2024-10-01T05:30
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 1 окт – РИА Новости. Украинские боевики охотятся на расчеты МЧС, которые прибывают на места ударов по Энергодару, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Я хочу констатировать, что сотрудники МЧС у нас очень часто подвергаются таким атакам, потому что они практически первыми реагируют на нештатные ситуации, такие как масштабные пожары или прилеты. Я могу сказать, что буквально ведется охота на сотрудников МЧС", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20240929/energodar-1975373294.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Энергодар, Запорожская область
ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре

Сеновоз: ВСУ охотятся на расчеты МЧС, прибывающие на места ударов по Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 1 окт – РИА Новости. Украинские боевики охотятся на расчеты МЧС, которые прибывают на места ударов по Энергодару, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"Я хочу констатировать, что сотрудники МЧС у нас очень часто подвергаются таким атакам, потому что они практически первыми реагируют на нештатные ситуации, такие как масштабные пожары или прилеты. Я могу сказать, что буквально ведется охота на сотрудников МЧС", - сказал Сеновоз.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЭнергодарЗапорожская область
 
 
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