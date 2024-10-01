https://ria.ru/20241001/energodar-1975638477.html

ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре

ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре - РИА Новости, 01.10.2024

ВСУ охотятся на расчеты МЧС в Энергодаре

Украинские боевики охотятся на расчеты МЧС, которые прибывают на места ударов по Энергодару, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:35

2024-10-01T04:35

2024-10-01T05:30

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

энергодар

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 1 окт – РИА Новости. Украинские боевики охотятся на расчеты МЧС, которые прибывают на места ударов по Энергодару, рассказал РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Я хочу констатировать, что сотрудники МЧС у нас очень часто подвергаются таким атакам, потому что они практически первыми реагируют на нештатные ситуации, такие как масштабные пожары или прилеты. Я могу сказать, что буквально ведется охота на сотрудников МЧС", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20240929/energodar-1975373294.html

энергодар

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, энергодар, запорожская область