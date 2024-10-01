https://ria.ru/20241001/energetika-1975782460.html

Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития

Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития - РИА Новости, 01.10.2024

Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития

Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:24

2024-10-01T17:24

2024-10-01T17:35

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

владимир путин

сергей цивилев

кемеровская область

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России.На встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент указал на опыт главы ведомства в должности губернатора Кемеровской области."Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли. Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

россия

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область