https://ria.ru/20241001/energetika-1975782460.html
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития - РИА Новости, 01.10.2024
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития
Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:24
2024-10-01T17:24
2024-10-01T17:35
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России.На встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент указал на опыт главы ведомства в должности губернатора Кемеровской области."Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли. Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", - сказал Путин.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития
Путин на встрече с Цивилевым назвал энергетику ключевой стратегической сферой