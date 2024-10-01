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Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития - РИА Новости, 01.10.2024
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17:24 01.10.2024 (обновлено: 17:35 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/energetika-1975782460.html
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития - РИА Новости, 01.10.2024
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития
Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:24
2024-10-01T17:35
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России.На встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент указал на опыт главы ведомства в должности губернатора Кемеровской области."Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли. Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", - сказал Путин.
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россия
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития

Путин на встрече с Цивилевым назвал энергетику ключевой стратегической сферой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время встречи
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития России.
На встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым президент указал на опыт главы ведомства в должности губернатора Кемеровской области.
"Вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли. Тем не менее, была уже возможность познакомиться и погрузиться во все детали, во все сферы этой деятельности, которая, безусловно, является одной из ключевых и стратегических для России", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаВладимир ПутинСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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