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В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024
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23:48 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ekzamen-1975838404.html
В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов
В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024
В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:48
2024-10-01T23:48
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД."Законопроектом предлагается установить запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, законопроектом предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД.
"Законопроектом предлагается установить запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроектом предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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