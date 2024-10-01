https://ria.ru/20241001/ekzamen-1975838404.html

В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов

В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов - РИА Новости, 01.10.2024

В Госдуму внесли проект о запрете посредникам принимать экзамен у мигрантов

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:48

2024-10-01T23:48

2024-10-01T23:48

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД."Законопроектом предлагается установить запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, законопроектом предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)