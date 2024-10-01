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В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске - РИА Новости, 01.10.2024
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04:15 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ekstraditsiya-1975637763.html
В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске
В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске - РИА Новости, 01.10.2024
В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске
В Россию за шесть месяцев текущего года экстрадированы 34 человека, находящихся в международном розыске, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T04:15
2024-10-01T04:15
россия
владимир колокольцев
интерпол
общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Россию за шесть месяцев текущего года экстрадированы 34 человека, находящихся в международном розыске, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. "Продуктивность нашей работы наглядно отражают и статистические данные. Только за первое полугодие 2024 года при участии НЦБ Интерпола МВД России из-за рубежа экстрадировано и доставлено в порядке депортации 34 фигуранта, находящихся в международном розыске", - сказал Калачев. Ранее глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси отметил, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 октября.
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россия, владимир колокольцев, интерпол, общество
Россия, Владимир Колокольцев, Интерпол, Общество
В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске

В Россию за полгода экстрадировали 34 человека в международном розыске

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Россию за шесть месяцев текущего года экстрадированы 34 человека, находящихся в международном розыске, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
"Продуктивность нашей работы наглядно отражают и статистические данные. Только за первое полугодие 2024 года при участии НЦБ Интерпола МВД России из-за рубежа экстрадировано и доставлено в порядке депортации 34 фигуранта, находящихся в международном розыске", - сказал Калачев.
Ранее глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси отметил, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 октября.
Сотрудники болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом
28 августа, 17:51
 
РоссияВладимир КолокольцевИнтерполОбщество
 
 
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