https://ria.ru/20241001/ekstraditsiya-1975637763.html

В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске

В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске - РИА Новости, 01.10.2024

В Россию за полгода экстрадировали 34 человека, находящихся в розыске

В Россию за шесть месяцев текущего года экстрадированы 34 человека, находящихся в международном розыске, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T04:15

2024-10-01T04:15

2024-10-01T04:15

россия

владимир колокольцев

интерпол

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Россию за шесть месяцев текущего года экстрадированы 34 человека, находящихся в международном розыске, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. "Продуктивность нашей работы наглядно отражают и статистические данные. Только за первое полугодие 2024 года при участии НЦБ Интерпола МВД России из-за рубежа экстрадировано и доставлено в порядке депортации 34 фигуранта, находящихся в международном розыске", - сказал Калачев. Ранее глава российской полиции Владимир Колокольцев на встрече с президентом Интерпола Ахмедом Насером Аль-Раиси отметил, что Россия сейчас является одним из ведущих участников Интерпола, в текущем году переписка велась со 156 странами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 октября.

https://ria.ru/20240828/arest-1969039578.html

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2024

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россия, владимир колокольцев, интерпол, общество