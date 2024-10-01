https://ria.ru/20241001/ekspert-1975739892.html

Эксперт: ИИ и генеративные технологии в разы повысят продуктивность ретейла

Эксперт: ИИ и генеративные технологии в разы повысят продуктивность ретейла - РИА Новости, 01.10.2024

Эксперт: ИИ и генеративные технологии в разы повысят продуктивность ретейла

Применение искусственного интеллекта и генеративных технологий может увеличить производительность бизнеса в ретейле в несколько раз в перспективе ближайших лет, РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:00

2024-10-01T17:00

2024-10-01T17:00

россия

технологии

пятерочка (сеть магазинов)

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Применение искусственного интеллекта и генеративных технологий может увеличить производительность бизнеса в ретейле в несколько раз в перспективе ближайших лет, считает директор по стратегическому маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев. "Цифровизация в ретейле больше не рассматривается как отдельный процесс, проект или поддержка сервисных подразделений: она должна быть встроена в ДНК бизнеса", - заявил эксперт корреспонденту РИА Новости.В частности, по его словам, масштабирование автоматизации логистических процессов на складах и полноценное внедрение в перспективе роботов позволит оптимизировать в среднем до 20% персонала на каждом распределительном центре."Пока полноценная роботизация в магазинах кажется проектом более отдаленного будущего, так как сотрудник совмещает сразу несколько функций – он выкладывает товар, помогает покупателю, следит за качеством продукции. Все эти функции робот совместить не может и потому не заменит человека, а вот повысить качество и скорость работы с рутинными задачами - вполне. Уже сейчас цифровые решения все больше помогают разгружать персонал. Те же кассы самообслуживания переключают на себя более 50% трафика магазина, что позволяет сотрудникам заняться другими процессами", – отметил Ярцев.Эксперт полагает, что ближайшей целью будет применение ИИ и новых технологий на отдельных участках процесса, где это позволит повысить скорость, качество или высвободить экономически целесообразный ресурс. И такой подход сегодня - жизненная необходимость для бизнеса, способ повышения эффективности.Например, в Х5 Group подтвержденный эффект по итогам 2023 года уже составил 5 миллиардов рублей - это прямой эффект на EBITDA всей компании, который составляет около 1,5%По словам Ярцева, ретейл стабильно входит в топ-3 наиболее цифровизированных российских отраслей. Достигается это за счет применения сквозных технологий: искусственного интеллекта, мощной IT-инфраструктуры, собственной разработки и онлайн-платформ. Большой потенциал для дальнейшего внедрения ИИ, как он считает, лежит в плоскости замены человека там, где это способно существенно повысить качество реализации или гарантировать более высокий уровень исполнительской дисциплины. Например, это касается процесса закупок, составления ассортиментной матрицы и планирования спроса в условиях неопределенности. А вот заменить простые и дешевые операции роботами все же едва ли получится в ближайшее время.Ярцев обращает внимание на то, что инновационный ретейл во многом определяется зрелостью, с которой бизнес работает с технологиями, насколько он готов и умеет использовать их для роста эффективности. Ежедневно потребители сталкиваются с решениями на основе ИИ, даже иногда не подозревая об этом. Например, искусственный интеллект в магазинах торговой сети помогает отслеживать наполненность полок и очереди на кассах. В кассах самообслуживания (КСО) стоит софт, который способен распознавать товары и обращать внимание покупателя, если тот забыл отсканировать воду или выбрал неверный сорт яблок для оплаты. Каждое из этих решений вносит вклад в эффективность бизнеса, в том числе позволяя сократить долю ошибок при покупках на КСО на 10%."В будущем трансформация ретейла может привести ко все большему проникновению технологий на всем клиентском пути. В частности, в магазинах могут появиться роботизированные ассистенты, которые могут дать необходимую информацию и сориентировать по ассортименту, умные корзины со встроенными сканерами и весами. Могут появиться форматы виртуальных дегустаций с демонстрацией потенциально возможных готовых блюд, а также гибридные программы лояльности с ультраперсонализированным подходом – например, разработкой рекомендаций по покупкам на основании актуальных показателей здоровья потребителя. ИИ и работа с данными на высоком уровне использования и пенетрация в ежедневные задачи должна радикально повыситься, чтобы бизнес-решения строились от данных, мы в торговой сети, например, уже идем по этому пути", - заключил Ярцев.

https://realty.ria.ru/20240426/biznes-1942484764.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, пятерочка (сеть магазинов), искусственный интеллект (ии)