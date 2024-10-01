Рейтинг@Mail.ru
Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка" - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ekoelka-1975722455.html
Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"
Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка" - РИА Новости, 01.10.2024
Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"
В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:57
2024-10-01T13:57
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975721225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02e2379d513fb11a7c2bb4577f355278.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции "Экоелка", сообщает пресс-центр премии. Участники акции дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоелку страны. Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года. В прошлом году Всероссийская акция собрала свыше 5 тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость. Принять участие в акции "Экоелка" может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение1, с пометкой "Экоелка", до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника. "В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию "Экоелка". Нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью", – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-центр премии. Самые достойные творческие работы, отметила руководитель природоохранной службы, украсят главную экоелку страны. Ее по традиции откроют в декабре в Московском зоопарке. Для авторов украшений будет бесплатный вход на территорию зоопарка. И, конечно, ребята получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но, главное, что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками. Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Радионова. А работа над созданием украшений в игровой форме доносит подрастающему поколению важный посыл о бережном отношении к природе, учит заботиться об экологии. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию и город автора. Лучше использовать стандартные размеры. И позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву. Премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором. Ее главной миссией является выявление и вовлечение молодежи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на премию с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призеры – помимо гаджетов и путевок на Черное море, преимущества при поступлении более чем в 115 российских вузов. Заявки на пятый сезон премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20240801/sezon-1963193722.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975721225_120:0:1560:1080_1920x0_80_0_0_d7fc47fab0eba65988178b441c17ca66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк
Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Московский зоопарк

Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"

© Фото : Пресс-центр премии "Экология – дело каждого" Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"
Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора Экоелка - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Пресс-центр премии "Экология – дело каждого"
Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции "Экоелка", сообщает пресс-центр премии.
Участники акции дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоелку страны. Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года.
В прошлом году Всероссийская акция собрала свыше 5 тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость.
Принять участие в акции "Экоелка" может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение1, с пометкой "Экоелка", до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Радионова объявила о старте нового сезона премии "Экология – дело каждого"
1 августа, 10:00
"В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию "Экоелка". Нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью", – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-центр премии.
Самые достойные творческие работы, отметила руководитель природоохранной службы, украсят главную экоелку страны. Ее по традиции откроют в декабре в Московском зоопарке. Для авторов украшений будет бесплатный вход на территорию зоопарка. И, конечно, ребята получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но, главное, что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками. Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Радионова. А работа над созданием украшений в игровой форме доносит подрастающему поколению важный посыл о бережном отношении к природе, учит заботиться об экологии.
При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию и город автора. Лучше использовать стандартные размеры. И позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.
Премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором. Ее главной миссией является выявление и вовлечение молодежи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на премию с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призеры – помимо гаджетов и путевок на Черное море, преимущества при поступлении более чем в 115 российских вузов.
Заявки на пятый сезон премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о штрафах за сокрытие информации о вреде экологии
8 августа, 18:13
 
РоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала