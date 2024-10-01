https://ria.ru/20241001/ekoelka-1975722455.html

Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"

Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка" - РИА Новости, 01.10.2024

Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора "Экоелка"

В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:57

2024-10-01T13:57

2024-10-01T13:57

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московский зоопарк

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции "Экоелка", сообщает пресс-центр премии. Участники акции дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоелку страны. Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года. В прошлом году Всероссийская акция собрала свыше 5 тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость. Принять участие в акции "Экоелка" может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение1, с пометкой "Экоелка", до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника. "В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию "Экоелка". Нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников – собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью", – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ее слова приводит пресс-центр премии. Самые достойные творческие работы, отметила руководитель природоохранной службы, украсят главную экоелку страны. Ее по традиции откроют в декабре в Московском зоопарке. Для авторов украшений будет бесплатный вход на территорию зоопарка. И, конечно, ребята получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но, главное, что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками. Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Радионова. А работа над созданием украшений в игровой форме доносит подрастающему поколению важный посыл о бережном отношении к природе, учит заботиться об экологии. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию и город автора. Лучше использовать стандартные размеры. И позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву. Премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором. Ее главной миссией является выявление и вовлечение молодежи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на премию с 2021 года поступило свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призеры – помимо гаджетов и путевок на Черное море, преимущества при поступлении более чем в 115 российских вузов. Заявки на пятый сезон премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20240801/sezon-1963193722.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк