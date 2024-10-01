https://ria.ru/20241001/efimov-1975605183.html

Ефимов: рядом со станциями МЦК, МЦД и БКЛ построят более 70 школ и детсадов

Ефимов: рядом со станциями МЦК, МЦД и БКЛ построят более 70 школ и детсадов - РИА Новости, 01.10.2024

Ефимов: рядом со станциями МЦК, МЦД и БКЛ построят более 70 школ и детсадов

Рядом со станциями МЦК, МЦД и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят свыше 70 школ и детских... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:08

2024-10-01T09:08

2024-10-01T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рядом со станциями МЦК, МЦД и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) построят свыше 70 школ и детских садов общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проектам КРТ, находящимся в стадии реализации и расположенным возле станций МЦК, БКЛ метро и МЦД, планируется возвести 72 объекта образования общей площадью свыше 480 тысяч квадратных метров. Они будут рассчитаны более чем на 10 тысяч воспитанников и 23 тысячи учеников. Объекты построят во всех административных округах столицы", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, возведение новых школ и детсадов запланировано в рамках 42 проектов КРТ. Для 12 из них уже утверждены проекты планировки территории, которые предполагают строительство 20 объектов совокупной площадью более 145 тысяч квадратных метров, рассчитанных почти на 6,6 тысячи учеников и более чем 3 тысяч детсадовцев.Более 80% проектов комплексного развития территорий в Москве предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.

https://ria.ru/20240930/efimov-1975600114.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы