https://ria.ru/20241001/dtp-1975756374.html

СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове

СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 01.10.2024

СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове

Следователи начали проверку по сообщению о столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

2024-10-01T15:54

происшествия

саратов

ленинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975746687_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0a4967bccf304bf6fd209f62035a95ce.jpg

САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщению о столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. "Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства ДТП. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП с маршруткой.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

саратов

ленинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом