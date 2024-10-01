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СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 01.10.2024
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15:54 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dtp-1975756374.html
СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 01.10.2024
СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
Следователи начали проверку по сообщению о столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:54
2024-10-01T15:54
происшествия
саратов
ленинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщению о столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. "Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении. Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства ДТП. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП с маршруткой.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
саратов
ленинский район
россия
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происшествия, саратов, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове

СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове, где пострадали пять человек

На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
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САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщению о столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
«
"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства ДТП.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП с маршруткой.
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ПроисшествияСаратовЛенинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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