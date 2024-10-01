СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове
СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове, где пострадали пять человек
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
На месте столкновения маршрутного автобуса и КамАЗа в Саратове
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САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщению о столкновении маршрутного микроавтобуса и "Камаза" в Саратове, в результате чего пострадали пять человек, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Ранее в правительстве области сообщили, что маршрутный микроавтобус и "Камаз" столкнулись в Ленинском районе Саратова у дома № 1 по улице Буровая, в результате пострадали пять человек, трое из которых госпитализированы. По данным мэрии, в ДТП попала маршрутка № 47, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции на месте устанавливают все обстоятельства ДТП.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП с маршруткой.
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