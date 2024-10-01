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В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.10.2024
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen погибли в результате ДТП с грузовиком Volvo на 232-м километре трассы М-2 в Тульской области, сообщила... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:07
2024-10-01T09:07
2024-10-01T09:07
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ТУЛА, 1 окт - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen погибли в результате ДТП с грузовиком Volvo на 232-м километре трассы М-2 в Тульской области, сообщила журналистами пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону. "Тридцатого сентября 2024 года на 232-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Volkswagen. В результате чего водитель и два пассажира Volkswagen скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области майора полиции Дениса Никитина. Причины происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975537897.html
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Происшествия, Тульская область, Россия, Volkswagen Group, Volvo AB, Volkswagen Touareg, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовиком под Тулой