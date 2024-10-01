Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dtp-1975651221.html
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.10.2024
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen погибли в результате ДТП с грузовиком Volvo на 232-м километре трассы М-2 в Тульской области, сообщила... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:07
2024-10-01T09:07
происшествия
тульская область
россия
volkswagen group
volvo ab
volkswagen touareg
дтп с грузовиком и автобусом на кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713922_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_a1810c804876dacfeab716e161d72b98.jpg
ТУЛА, 1 окт - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen погибли в результате ДТП с грузовиком Volvo на 232-м километре трассы М-2 в Тульской области, сообщила журналистами пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону. "Тридцатого сентября 2024 года на 232-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Volkswagen. В результате чего водитель и два пассажира Volkswagen скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области майора полиции Дениса Никитина. Причины происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975537897.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713922_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7763d94e4d1a672cea3a2b56a8220ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, россия, volkswagen group, volvo ab, volkswagen touareg, дтп с грузовиком и автобусом на кубани
Происшествия, Тульская область, Россия, Volkswagen Group, Volvo AB, Volkswagen Touareg, ДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовиком под Тулой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудники ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 1 окт - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen погибли в результате ДТП с грузовиком Volvo на 232-м километре трассы М-2 в Тульской области, сообщила журналистами пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.
"Тридцатого сентября 2024 года на 232-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Volkswagen. В результате чего водитель и два пассажира Volkswagen скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области майора полиции Дениса Никитина.
Причины происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.
Последствия ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В ДТП с "газелью" и автобусом на юге Москвы пострадали девять человек
30 сентября, 15:02
 
ПроисшествияТульская областьРоссияVolkswagen GroupVolvo ABVolkswagen TouaregДТП с грузовиком и автобусом на Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала