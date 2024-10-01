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В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов - РИА Новости, 01.10.2024
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08:29 01.10.2024 (обновлено: 08:31 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dtp-1975648745.html
В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов
В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов - РИА Новости, 01.10.2024
В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов
Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще одного в поселке Арбаж Кировской области, заключен под стражу, сообщает МВД региона. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:29
2024-10-01T08:31
происшествия
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще одного в поселке Арбаж Кировской области, заключен под стражу, сообщает МВД региона. Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель ВАЗ-2110 совершил наезд трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались, мужчина-пешеход - травмирован. Сам водитель тоже получил травмы. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Яранским районным судом было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения 37-летнему жителю Арбажского района, обвиняемому в совершении ДТП с двумя погибшими, в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мужчина заключен под стражу на период следствия сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Как сообщал губернатор Кировской области Александр Соколов, погибшие женщины - председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева.
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происшествия, кировская область, россия, александр соколов
Происшествия, Кировская область, Россия, Александр Соколов
В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов

В поселке Арбаж арестовали водителя, в пьяном виде насмерть сбившего 2 пешеходов

© Фото : Полиция Кировской области/TelegramМесто происшествия, где пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области
Место происшествия, где пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : Полиция Кировской области/Telegram
Место происшествия, где пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще одного в поселке Арбаж Кировской области, заключен под стражу, сообщает МВД региона.
Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель ВАЗ-2110 совершил наезд трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались, мужчина-пешеход - травмирован. Сам водитель тоже получил травмы. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
«
"Яранским районным судом было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения 37-летнему жителю Арбажского района, обвиняемому в совершении ДТП с двумя погибшими, в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мужчина заключен под стражу на период следствия сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Как сообщал губернатор Кировской области Александр Соколов, погибшие женщины - председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева.
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ПроисшествияКировская областьРоссияАлександр Соколов
 
 
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