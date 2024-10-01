https://ria.ru/20241001/dtp-1975648745.html

В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов

В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов - РИА Новости, 01.10.2024

В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов

Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще одного в поселке Арбаж Кировской области, заключен под стражу, сообщает МВД региона. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:29

2024-10-01T08:29

2024-10-01T08:31

происшествия

кировская область

россия

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще одного в поселке Арбаж Кировской области, заключен под стражу, сообщает МВД региона. Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель ВАЗ-2110 совершил наезд трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались, мужчина-пешеход - травмирован. Сам водитель тоже получил травмы. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Яранским районным судом было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения 37-летнему жителю Арбажского района, обвиняемому в совершении ДТП с двумя погибшими, в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мужчина заключен под стражу на период следствия сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Как сообщал губернатор Кировской области Александр Соколов, погибшие женщины - председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева.

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, россия, александр соколов