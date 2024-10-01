В Кировской области арестовали водителя, сбившего насмерть пешеходов
В поселке Арбаж арестовали водителя, в пьяном виде насмерть сбившего 2 пешеходов
© Фото : Полиция Кировской области/TelegramМесто происшествия, где пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области
Место происшествия, где пьяный водитель врезался в группу пешеходов в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пьяный водитель, насмерть сбивший двух пешеходов и ранивший еще одного в поселке Арбаж Кировской области, заключен под стражу, сообщает МВД региона.
Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель ВАЗ-2110 совершил наезд трех пешеходов. В результате происшествия две женщины от полученных травм скончались, мужчина-пешеход - травмирован. Сам водитель тоже получил травмы. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
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"Яранским районным судом было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения 37-летнему жителю Арбажского района, обвиняемому в совершении ДТП с двумя погибшими, в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мужчина заключен под стражу на период следствия сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Как сообщал губернатор Кировской области Александр Соколов, погибшие женщины - председатель думы Арбажского муниципального округа Галина Макина и руководитель муниципального предприятия Наталья Тарбеева.