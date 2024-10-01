https://ria.ru/20241001/dron-1975752492.html

Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе

Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе - РИА Новости, 01.10.2024

Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:34

2024-10-01T15:34

2024-10-01T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "В результате прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль осколочные ранения получила женщина. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Ганечев. По его словам, также ВСУ обстреляли сёла Лиман Второй и Николаевка, артиллерийскими снарядами разрушены три частных дома, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240924/svo-1974443202.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина