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Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dron-1975752492.html
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе - РИА Новости, 01.10.2024
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "В результате прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль осколочные ранения получила женщина. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Ганечев. По его словам, также ВСУ обстреляли сёла Лиман Второй и Николаевка, артиллерийскими снарядами разрушены три частных дома, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240924/svo-1974443202.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе

Ганчев: в Харьковской области дрон ВСУ ранил водительницу автомобиля

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"В результате прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль осколочные ранения получила женщина. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Ганечев.
По его словам, также ВСУ обстреляли сёла Лиман Второй и Николаевка, артиллерийскими снарядами разрушены три частных дома, пострадавших нет.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки
24 сентября, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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