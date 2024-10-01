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Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе - РИА Новости, 01.10.2024
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
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виталий ганчев
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль возле села Богдановское Харьковской области, одна женщина была ранена, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "В результате прямого попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль осколочные ранения получила женщина. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Ганечев. По его словам, также ВСУ обстреляли сёла Лиман Второй и Николаевка, артиллерийскими снарядами разрушены три частных дома, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240924/svo-1974443202.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина
Ганчев сообщил о пострадавшей при атаке дрона ВСУ в харьковском селе
Ганчев: в Харьковской области дрон ВСУ ранил водительницу автомобиля