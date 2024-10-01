https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975822607.html

Лукашенко выразил соболезнования близким Добрынина

Лукашенко выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024

Лукашенко выразил соболезнования близким Добрынина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Вячеслава Добрынина, подчеркнув, что ушел из жизни... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:07

2024-10-01T21:07

2024-10-01T21:07

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МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Вячеслава Добрынина, подчеркнув, что ушел из жизни выдающийся певец и композитор. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Российской Федерации Вячеслава Добрынина в связи с его смертью", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Лукашенко отметил, что ушел из жизни выдающийся певец и композитор, произведения которого стали хитами советской и российской эстрады, добавили в пресс-службе. "Его огромный талант, блестящее исполнительское мастерство и неуемная творческая энергия неизменно восхищали и дарили радость миллионам поклонников. Частичка души Вячеслава Григорьевича, воплощенная в музыке, навсегда останется на белорусской земле, светлая память о нем будет жить в наших сердцах", - процитировали в пресс-службе соболезнование президента Белоруссии. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975782818.html

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белоруссия, россия, вячеслав добрынин, александр лукашенко