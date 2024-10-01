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Путин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:09 01.10.2024 (обновлено: 19:17 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975806223.html
Путин выразил соболезнования близким Добрынина
Путин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024
Путин выразил соболезнования близким Добрынина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:09
2024-10-01T19:17
шоубиз
владимир путин
россия
вячеслав добрынин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Добрынин скончался во вторник на 79-м году жизни."Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.
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владимир путин, россия, вячеслав добрынин
Шоубиз, Владимир Путин, Россия, Вячеслав Добрынин
Путин выразил соболезнования близким Добрынина

Путин: Добрынин внес большой вклад в отечественное эстрадное искусство

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКомпозитор и певец Вячеслав Добрынин
Композитор и певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Композитор и певец Вячеслав Добрынин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Добрынин скончался во вторник на 79-м году жизни.
"Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.
Композитор Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Биография Вячеслава Добрынина
Вчера, 15:31
 
ШоубизВладимир ПутинРоссияВячеслав Добрынин
 
 
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