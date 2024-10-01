https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975806223.html
Путин выразил соболезнования близким Добрынина
Путин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024
Путин выразил соболезнования близким Добрынина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T19:09
2024-10-01T19:09
2024-10-01T19:17
шоубиз
владимир путин
россия
вячеслав добрынин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975710819_0:372:2003:1499_1920x0_80_0_0_124c87a60464117f59bcf8fbd6178aff.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Добрынин скончался во вторник на 79-м году жизни."Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975710819_0:132:2003:1634_1920x0_80_0_0_a04572ad8c1fff3f3ef8a36309655107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вячеслав добрынин
Шоубиз, Владимир Путин, Россия, Вячеслав Добрынин
Путин выразил соболезнования близким Добрынина
Путин: Добрынин внес большой вклад в отечественное эстрадное искусство