https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975806223.html

Путин выразил соболезнования близким Добрынина

Путин выразил соболезнования близким Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024

Путин выразил соболезнования близким Добрынина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T19:09

2024-10-01T19:09

2024-10-01T19:17

шоубиз

владимир путин

россия

вячеслав добрынин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Вячеслава Добрынина, отметив, что он внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Добрынин скончался во вторник на 79-м году жизни."Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни. Примите глубокие соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html

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владимир путин, россия, вячеслав добрынин