https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975786327.html

Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады

Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады - РИА Новости, 01.10.2024

Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады

Композитор Вячеслав Добрынин был явлением советской и российской эстрады, его смерть стала большой потерей, сказал РИА Новости юморист, народный артист России... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:36

2024-10-01T17:36

2024-10-01T17:42

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Композитор Вячеслав Добрынин был явлением советской и российской эстрады, его смерть стала большой потерей, сказал РИА Новости юморист, народный артист России Владимир Винокур.Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Слава Добрынин – это явление в эстраде советской и российской, выдающийся композитор, музыкант, певец. Такого количества известнейших песен не написал никто из популярных композиторов... Я считаю, что это огромная потеря для нашей эстрады", - сказал Винокур.Он также отметил, что познакомился с Добрыниным в 1975 году, будучи артистом-вокалистом ансамбля "Самоцветы". Они вместе впервые исполняли его песню "Прощай". Винокур и Добрынин дружили много лет. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html

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"Не обижай меня, судьба". Памяти Вячеслава Добрынина Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов. 2024-10-01T17:36 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

россия, москва, вячеслав добрынин, владимир винокур, новости культуры