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Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады - РИА Новости, 01.10.2024
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Шоубиз
 
17:36 01.10.2024 (обновлено: 17:42 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975786327.html
Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады
Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады - РИА Новости, 01.10.2024
Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады
Композитор Вячеслав Добрынин был явлением советской и российской эстрады, его смерть стала большой потерей, сказал РИА Новости юморист, народный артист России... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:36
2024-10-01T17:42
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Композитор Вячеслав Добрынин был явлением советской и российской эстрады, его смерть стала большой потерей, сказал РИА Новости юморист, народный артист России Владимир Винокур.Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Слава Добрынин – это явление в эстраде советской и российской, выдающийся композитор, музыкант, певец. Такого количества известнейших песен не написал никто из популярных композиторов... Я считаю, что это огромная потеря для нашей эстрады", - сказал Винокур.Он также отметил, что познакомился с Добрыниным в 1975 году, будучи артистом-вокалистом ансамбля "Самоцветы". Они вместе впервые исполняли его песню "Прощай". Винокур и Добрынин дружили много лет. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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"Не обижай меня, судьба". Памяти Вячеслава Добрынина
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни, сообщил РИА Новости композитор Юрий Антонов.
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россия, москва, вячеслав добрынин, владимир винокур, новости культуры
Шоубиз, Россия, Москва, Вячеслав Добрынин, Владимир Винокур, Новости культуры
Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей для эстрады

Винокур назвал Добрынина явлением советской и российской эстрады

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Вячеслав Добрынин
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Вячеслав Добрынин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Композитор Вячеслав Добрынин был явлением советской и российской эстрады, его смерть стала большой потерей, сказал РИА Новости юморист, народный артист России Владимир Винокур.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Биография Вячеслава Добрынина
Вчера, 15:31
"Слава Добрынин – это явление в эстраде советской и российской, выдающийся композитор, музыкант, певец. Такого количества известнейших песен не написал никто из популярных композиторов... Я считаю, что это огромная потеря для нашей эстрады", - сказал Винокур.
Он также отметил, что познакомился с Добрыниным в 1975 году, будучи артистом-вокалистом ансамбля "Самоцветы". Они вместе впервые исполняли его песню "Прощай". Винокур и Добрынин дружили много лет.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
 
ШоубизРоссияМоскваВячеслав ДобрынинВладимир ВинокурНовости культуры
 
 
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