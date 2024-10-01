https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975776819.html

Сенатор Косихина выразила соболезнования в связи со смертью Добрынина

Сенатор Косихина выразила соболезнования в связи со смертью Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024

Сенатор Косихина выразила соболезнования в связи со смертью Добрынина

Творчество Вячеслава Добрынина остается с нами, память о нем в наших сердцах, сказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:59

2024-10-01T16:59

2024-10-01T16:59

вячеслав добрынин

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Творчество Вячеслава Добрынина остается с нами, память о нем в наших сердцах, сказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Не стало легендарного советского и российского певца, композитора Вячеслава Добрынина. Его творческий рассвет пришелся на время молодости многих из нас - его песни пели на концертах и на домашних застольях, на свадьбах и на дискотеках", - сказала политик. По ее словам, в музыкальных произведениях, которые он записал, было очень важное и ценное - душа и настоящая любовь к тому, что Вячеслав Григорьевич делал. "Это цепляло и даже первоначально скептически настроенному человеку начинала нравиться его музыка. Именно поэтому он стал автором без преувеличения десятков хитов, которые популярны и сейчас", - отметила она. Косихина уверена, что творчество Вячеслава Добрынина не угаснет, его песни будут и дальше звучать на радио и дискотеках. "А творческие уроки, несомненно, будут востребованы для начинающих молодых исполнителей", - добавила она. Парламентарий выразила соболезнования родным Добрынина. "Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сказала Косихина.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html

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вячеслав добрынин