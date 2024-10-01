https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975745300.html

Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян

Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян - РИА Новости, 01.10.2024

Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян

Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая композитора Вячеслава Добрынина, отметила, что песни, написанные им, будут жить всегда, так как они стали... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:09

2024-10-01T15:09

2024-10-01T15:09

шоубиз

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москва

вячеслав добрынин

лариса долина

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая композитора Вячеслава Добрынина, отметила, что песни, написанные им, будут жить всегда, так как они стали частью жизни россиян. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Ушел "Доктор Шлягер". Так называли его друзья и коллеги. Вячеслав Добрынин. Трудно перечислить сейчас все хиты, которые он написал за всю свою творческую карьеру, их просто невозможно сосчитать… Невероятное количество… Эти песни знают на всем пространстве бывшего Союза. Знают и поют. И всегда будут петь. Они стали частью жизни миллионов наших соотечественников и все так же любимы и вхожи в каждый дом и в каждую семью в нашей большой стране… Земля пухом… Светлая память. Большая утрата и потеря… Покойся с миром, дорогой Слава", - написала она в своем Telegram-канале. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.

https://ria.ru/20241001/dobrynin-1594124756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, вячеслав добрынин, лариса долина, новости культуры