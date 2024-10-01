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Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян - РИА Новости, 01.10.2024
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Шоубиз
 
15:09 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975745300.html
Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян
Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян - РИА Новости, 01.10.2024
Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян
Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая композитора Вячеслава Добрынина, отметила, что песни, написанные им, будут жить всегда, так как они стали... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:09
2024-10-01T15:09
шоубиз
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вячеслав добрынин
лариса долина
новости культуры
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая композитора Вячеслава Добрынина, отметила, что песни, написанные им, будут жить всегда, так как они стали частью жизни россиян. Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни. "Ушел "Доктор Шлягер". Так называли его друзья и коллеги. Вячеслав Добрынин. Трудно перечислить сейчас все хиты, которые он написал за всю свою творческую карьеру, их просто невозможно сосчитать… Невероятное количество… Эти песни знают на всем пространстве бывшего Союза. Знают и поют. И всегда будут петь. Они стали частью жизни миллионов наших соотечественников и все так же любимы и вхожи в каждый дом и в каждую семью в нашей большой стране… Земля пухом… Светлая память. Большая утрата и потеря… Покойся с миром, дорогой Слава", - написала она в своем Telegram-канале. Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
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россия, москва, вячеслав добрынин, лариса долина, новости культуры
Шоубиз, Россия, Москва, Вячеслав Добрынин, Лариса Долина, Новости культуры
Долина назвала песни Добрынина частью жизни россиян

Долина: песни, написанные Вячеславом Добрыниным, будут жить всегда

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вячеслав Добрынин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина, вспоминая композитора Вячеслава Добрынина, отметила, что песни, написанные им, будут жить всегда, так как они стали частью жизни россиян.
Добрынин умер во вторник на 79-м году жизни.
"Ушел "Доктор Шлягер". Так называли его друзья и коллеги. Вячеслав Добрынин. Трудно перечислить сейчас все хиты, которые он написал за всю свою творческую карьеру, их просто невозможно сосчитать… Невероятное количество… Эти песни знают на всем пространстве бывшего Союза. Знают и поют. И всегда будут петь. Они стали частью жизни миллионов наших соотечественников и все так же любимы и вхожи в каждый дом и в каждую семью в нашей большой стране… Земля пухом… Светлая память. Большая утрата и потеря… Покойся с миром, дорогой Слава", - написала она в своем Telegram-канале.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции, а также исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В творческом союзе с поэтом Леонидом Дербеневым создал более 100 песен, из которых народную известность ему принесли композиции "Прощай", "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Синий туман". Песни Добрынина исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Анна Герман, Ольга Зарубина, Михаил Шуфутинский.
Певец Вячеслав Добрынин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Биография Вячеслава Добрынина
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ШоубизРоссияМоскваВячеслав ДобрынинЛариса ДолинаНовости культуры
 
 
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