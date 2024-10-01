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До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/dnr-1975729117.html
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:31
2024-10-01T14:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. "Противник там (в Угледаре - ред.) фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни - и мы уже можем заявить, что под (контролем - ред.) Российской Федерации находится еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
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донецкая народная республика
угледар
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донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР

Кимаковский: противник в Угледаре попал в серьезное окружение

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение.
"Противник там (в Угледаре - ред.) фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни - и мы уже можем заявить, что под (контролем - ред.) Российской Федерации находится еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
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