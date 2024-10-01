https://ria.ru/20241001/dnr-1975729117.html

До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР

До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024

До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:31

2024-10-01T14:31

2024-10-01T14:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

угледар

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. "Противник там (в Угледаре - ред.) фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни - и мы уже можем заявить, что под (контролем - ред.) Российской Федерации находится еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html

донецкая народная республика

угледар

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донецкая народная республика, угледар