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До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:31
2024-10-01T14:31
2024-10-01T14:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение. "Противник там (в Угледаре - ред.) фактически находится в очень серьезном окружении. Считанные дни - и мы уже можем заявить, что под (контролем - ред.) Российской Федерации находится еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар
До освобождения Угледара остались "считанные дни", заявили в ДНР
Кимаковский: противник в Угледаре попал в серьезное окружение