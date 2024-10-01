https://ria.ru/20241001/dnr-1975694195.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в ДНР

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в ДНР - РИА Новости, 01.10.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение в ДНР

Украинские подразделения потеряли до 125 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:13

2024-10-01T12:13

2024-10-01T12:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 125 военнослужащих, танк, БМП и польскую самоходку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, уточнили в ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, днр