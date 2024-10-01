https://ria.ru/20241001/dnr-1975683658.html
Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом
Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом - РИА Новости, 01.10.2024
Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом
Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории ДНР в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:55
2024-10-01T11:55
2024-10-01T11:55
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории ДНР в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время – Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По информации ведомства, представленные суду доказательства подтвердили факты истязаний, пыток и массовых казней мирных жителей и военнопленных, в том числе путем расстрелов, повешений, сбросов в шурфы угольных шахт. Так, число убитых и замученных мирных жителей превысило 174 тысячи человек. Пыткам, истязаниям и убийствам подверглось более 149 тысяч военнопленных. На принудительные работы в иные государства вывезено не менее 252 тысяч граждан. Кроме того, суд определил размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками. В переводе на современный курс он составил 34 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240912/sud-1972390679.html
https://ria.ru/20240530/genotsid-1949428840.html
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донецкая народная республика, россия, ссср, игорь краснов
Донецкая Народная Республика, Россия, СССР, Игорь Краснов
Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом
Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории ДНР
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории ДНР в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время – Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова
.
По информации ведомства, представленные суду доказательства подтвердили факты истязаний, пыток и массовых казней мирных жителей и военнопленных, в том числе путем расстрелов, повешений, сбросов в шурфы угольных шахт.
Так, число убитых и замученных мирных жителей превысило 174 тысячи человек. Пыткам, истязаниям и убийствам подверглось более 149 тысяч военнопленных. На принудительные работы в иные государства вывезено не менее 252 тысяч граждан.
Кроме того, суд определил размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками. В переводе на современный курс он составил 34 триллиона рублей.