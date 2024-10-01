https://ria.ru/20241001/dnr-1975683658.html

Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом

Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом - РИА Новости, 01.10.2024

Суд признал преступления нацистов на территории ДНР геноцидом

Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории ДНР в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:55

2024-10-01T11:55

2024-10-01T11:55

донецкая народная республика

россия

ссср

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954210440_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_794ca6ec098564e97af8e7a5b9f2ba0e.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории ДНР в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время – Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По информации ведомства, представленные суду доказательства подтвердили факты истязаний, пыток и массовых казней мирных жителей и военнопленных, в том числе путем расстрелов, повешений, сбросов в шурфы угольных шахт. Так, число убитых и замученных мирных жителей превысило 174 тысячи человек. Пыткам, истязаниям и убийствам подверглось более 149 тысяч военнопленных. На принудительные работы в иные государства вывезено не менее 252 тысяч граждан. Кроме того, суд определил размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками. В переводе на современный курс он составил 34 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240912/sud-1972390679.html

https://ria.ru/20240530/genotsid-1949428840.html

донецкая народная республика

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, ссср, игорь краснов