https://ria.ru/20241001/deti-1975758361.html

Госуслуги Подмосковья обновили сервис для многодетных семей

Госуслуги Подмосковья обновили сервис для многодетных семей - РИА Новости, 01.10.2024

Госуслуги Подмосковья обновили сервис для многодетных семей

Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала об обновлении сервиса для многодетных семей на портале госуслуг региона,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:04

2024-10-01T16:04

2024-10-01T16:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала об обновлении сервиса для многодетных семей на портале госуслуг региона, сообщил 360.ru.Как пояснила Куртяник, теперь к форме заявления подключен сервис, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет информацию."Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране", – обратила внимание Куртяник.В случае если ребенок отсутствует в списке, информацию о нем можно внести в ручном режиме. Далее гражданин проверяет данные и направляет заявление на рассмотрение. Услуга "Присвоение льготного статуса многодетной семье" доступна на портале в разделе "Личные документы" – "Соцподдержка".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)