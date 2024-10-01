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Госуслуги Подмосковья обновили сервис для многодетных семей
Госуслуги Подмосковья обновили сервис для многодетных семей - РИА Новости, 01.10.2024
Госуслуги Подмосковья обновили сервис для многодетных семей
Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала об обновлении сервиса для многодетных семей на портале госуслуг региона,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:04
2024-10-01T16:04
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала об обновлении сервиса для многодетных семей на портале госуслуг региона, сообщил 360.ru.Как пояснила Куртяник, теперь к форме заявления подключен сервис, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет информацию."Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране", – обратила внимание Куртяник.В случае если ребенок отсутствует в списке, информацию о нем можно внести в ручном режиме. Далее гражданин проверяет данные и направляет заявление на рассмотрение. Услуга "Присвоение льготного статуса многодетной семье" доступна на портале в разделе "Личные документы" – "Соцподдержка".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала об обновлении сервиса для многодетных семей на портале госуслуг региона, сообщил 360.ru
.
Как пояснила Куртяник, теперь к форме заявления подключен сервис, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет информацию.
"Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране", – обратила внимание Куртяник.
В случае если ребенок отсутствует в списке, информацию о нем можно внести в ручном режиме. Далее гражданин проверяет данные и направляет заявление на рассмотрение. Услуга "Присвоение льготного статуса многодетной семье" доступна на портале в разделе "Личные документы" – "Соцподдержка".