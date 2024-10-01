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Чернышенко поручил создать систему мониторинга оздоровительной кампании - РИА Новости, 01.10.2024
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15:34 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/chernyshenko-1975752642.html
Чернышенко поручил создать систему мониторинга оздоровительной кампании
Чернышенко поручил создать систему мониторинга оздоровительной кампании - РИА Новости, 01.10.2024
Чернышенко поручил создать систему мониторинга оздоровительной кампании
Система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании создаётся по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщил он. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:34
2024-10-01T15:34
россия
дмитрий чернышенко
правительство рф
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании создаётся по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщил он. "В соответствии с моим поручением на базе координационного центра правительства создается система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании. Это позволит реализовать прозрачное рейтингование регионов по всем важным параметрам в части организации детского отдыха и выстроить открытый публичный рейтинг самих детских лагерей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме. Он отметил, что таким образом родители смогут ориентироваться, чтобы выбрать место для отдыха. Правительство в свою очередь будет видеть объективные данные по качеству услуг. На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО. Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241001/otdykh-1975647320.html
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россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, здоровье - общество, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Правительство РФ, Здоровье - Общество, Общество
Чернышенко поручил создать систему мониторинга оздоровительной кампании

Чернышенко: в России создается система для мониторинга оздоровительной кампании

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании создаётся по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщил он.
"В соответствии с моим поручением на базе координационного центра правительства создается система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании. Это позволит реализовать прозрачное рейтингование регионов по всем важным параметрам в части организации детского отдыха и выстроить открытый публичный рейтинг самих детских лагерей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 08:04
Он отметил, что таким образом родители смогут ориентироваться, чтобы выбрать место для отдыха. Правительство в свою очередь будет видеть объективные данные по качеству услуг.
На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО.
Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Госдуму внесли проект об изменении в программу детских лагерей
27 сентября, 12:26
 
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