Чернышенко поручил создать систему мониторинга оздоровительной кампании
Чернышенко: в России создается система для мониторинга оздоровительной кампании
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Государственной Думы
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании создаётся по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сообщил он.
"В соответствии с моим поручением на базе координационного центра правительства создается система цифровых информационных панелей для мониторинга оздоровительной кампании. Это позволит реализовать прозрачное рейтингование регионов по всем важным параметрам в части организации детского отдыха и выстроить открытый публичный рейтинг самих детских лагерей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Госдуме.
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Он отметил, что таким образом родители смогут ориентироваться, чтобы выбрать место для отдыха. Правительство в свою очередь будет видеть объективные данные по качеству услуг.
На сегодняшний день отдыхом в детских лагерях охвачены 28% школьников, при этом 90% из них оставались в городах, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что всего в летней оздоровительной кампании 2024 года участвовали около 5 миллионов 700 тысяч детей, из которых 164 тысячи - дети участников СВО.
Не менее 39 тысяч лагерей всех типов было задействовано в летней оздоровительной кампании, а общий объем финансирования на детский отдых увеличился на 8 миллиардов рублей.
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