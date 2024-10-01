https://ria.ru/20241001/burya-1975825749.html
Пыльная буря, бушующая на юге России, не дойдет до Москвы
Пыльная буря, бушующая на юге России, не дойдет до Москвы - РИА Новости, 01.10.2024
Пыльная буря, бушующая на юге России, не дойдет до Москвы
Пыльная буря, которая несколько дней бушует на юге России, не дойдет до Москвы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:31
2024-10-01T21:31
2024-10-01T21:31
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пыльная буря, которая несколько дней бушует на юге России, не дойдет до Москвы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее в Telegram-каналах писали, что пыль от песчаных бурь, бушующих на юге России, может достичь Москвы и вызвать повышение концентрации аэрозоля в воздухе. "Песчаная буря, которая в последние дни бушует в южных регионах России, не достигнет Москвы", - рассказал Тишковец. Ранее сообщалось, что пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем. Она была замечена в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975440467.html
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евгений тишковец, россия, москва, астраханская область
Евгений Тишковец, Россия, Москва, Астраханская область
Пыльная буря, бушующая на юге России, не дойдет до Москвы
Тишковец: