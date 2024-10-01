https://ria.ru/20241001/britaniya-1975780591.html
Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы
Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы - РИА Новости, 01.10.2024
Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы
Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, заявил во вторник МИД королевства. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:16
2024-10-01T17:16
2024-10-01T17:30
россия
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, заявил во вторник МИД королевства."Великобритания ввела санкции против 16 членов… группировки Evil Corp, наряду с США и Австралией", - сказано в сообщении МИД на сайте правительства.Хакерская группа Evil Corp, как утверждают в британском МИД, уже более десяти лет ведет кампанию кибератак по всему миру. Атаки, как заявляют в МИД, ведутся с использованием вредоносных программ и программ-вымогателей на учреждения здравоохранения, правительства и государственного сектора Великобритании, а также на частные коммерческие технологические компании.
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
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россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, В мире, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы
Лондон ввел санкции против 16 хакеров из якобы связанной с РФ группы Evil Сorp