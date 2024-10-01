https://ria.ru/20241001/britaniya-1975780591.html

Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы

Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы - РИА Новости, 01.10.2024

Британия ввела санкции против хакеров из якобы связанной с Россией группы

Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, заявил во вторник МИД королевства. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T17:16

2024-10-01T17:16

2024-10-01T17:30

россия

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, заявил во вторник МИД королевства."Великобритания ввела санкции против 16 членов… группировки Evil Corp, наряду с США и Австралией", - сказано в сообщении МИД на сайте правительства.Хакерская группа Evil Corp, как утверждают в британском МИД, уже более десяти лет ведет кампанию кибератак по всему миру. Атаки, как заявляют в МИД, ведутся с использованием вредоносных программ и программ-вымогателей на учреждения здравоохранения, правительства и государственного сектора Великобритании, а также на частные коммерческие технологические компании.

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

россия

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2024

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россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии