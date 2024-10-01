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"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске - РИА Новости, 01.10.2024
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09:05 01.10.2024
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"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске
"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске - РИА Новости, 01.10.2024
"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:05
2024-10-01T09:05
благовещенск
аэрофлот
владивосток
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Благовещенска, сообщает пресс-служба авиакомпании.ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов в интересах Группы "Аэрофлот" и сертифицирована для выполнения технического обслуживания четырех типов лайнеров: Boeing 777, Вoeing 737NG, Airbus А320Family и Superjet 100.Первым рейсом, техническое обслуживание которого обеспечили специалисты ЛСТО в Благовещенске, стал рейс авиакомпании "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") из Владивостока, выполняемый на самолете Superjet 100, уточняется в сообщении.Новая станция оснащена необходимой материально-технической базой и укомплектована штатом специалистов из числа местных жителей. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ.Общее число ЛСТО провайдера в стране достигло 19, из них 5 — в городах Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Благовещенск), напомнил перевозчик.
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благовещенск, аэрофлот, владивосток, дальний восток
Благовещенск, Аэрофлот, Владивосток, Дальний Восток

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпециалисты компании "А-Техникс" осуществляют техническое обслуживание самолёта Boeing 777
Специалисты компании А-Техникс осуществляют техническое обслуживание самолёта Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Специалисты компании "А-Техникс" осуществляют техническое обслуживание самолёта Boeing 777
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Благовещенска, сообщает пресс-служба авиакомпании.
ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов в интересах Группы "Аэрофлот" и сертифицирована для выполнения технического обслуживания четырех типов лайнеров: Boeing 777, Вoeing 737NG, Airbus А320Family и Superjet 100.
Первым рейсом, техническое обслуживание которого обеспечили специалисты ЛСТО в Благовещенске, стал рейс авиакомпании "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") из Владивостока, выполняемый на самолете Superjet 100, уточняется в сообщении.
Новая станция оснащена необходимой материально-технической базой и укомплектована штатом специалистов из числа местных жителей. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ.
Общее число ЛСТО провайдера в стране достигло 19, из них 5 — в городах Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Благовещенск), напомнил перевозчик.
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