https://ria.ru/20241001/blagoveschensk-1975520343.html

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске - РИА Новости, 01.10.2024

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Благовещенске

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:05

2024-10-01T09:05

2024-10-01T09:05

благовещенск

аэрофлот

владивосток

дальний восток

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Благовещенска, сообщает пресс-служба авиакомпании.ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов в интересах Группы "Аэрофлот" и сертифицирована для выполнения технического обслуживания четырех типов лайнеров: Boeing 777, Вoeing 737NG, Airbus А320Family и Superjet 100.Первым рейсом, техническое обслуживание которого обеспечили специалисты ЛСТО в Благовещенске, стал рейс авиакомпании "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") из Владивостока, выполняемый на самолете Superjet 100, уточняется в сообщении.Новая станция оснащена необходимой материально-технической базой и укомплектована штатом специалистов из числа местных жителей. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ.Общее число ЛСТО провайдера в стране достигло 19, из них 5 — в городах Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Благовещенск), напомнил перевозчик.

https://ria.ru/20240927/aeroflot-1975005549.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, аэрофлот, владивосток, дальний восток