https://ria.ru/20241001/biznesmeny-1975649948.html

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года - РИА Новости, 01.10.2024

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

С начала года совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на 30,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T08:51

2024-10-01T08:51

2024-10-01T12:02

экономика

россия

андрей мельниченко

владимир потанин

владимир лисин

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

евросоюз

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С начала года совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на 30,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян, на 1 октября они владели в общей сложности 360,2 миллиарда долларов.Тройка лидеров не изменилась за прошедший месяц, но вторая и третья строчка поменялись местами. Самым богатым остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда долларов, до 32,6 миллиарда. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин — он разбогател на 4,27 миллиарда (до 28,2 миллиарда долларов). Это позволило ему обойти совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, чье состояние увеличилось на 2,83 миллиарда, до 27,5 миллиарда долларов. Четвертое место занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (плюс пять миллиардов, в целом — 25,9 миллиарда). Пятым остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его капитал снизился на 2,27 миллиарда, до 25,2 миллиарда долларов. На шестой строчке с 25 миллиардами долларов расположился бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, попав под санкции ЕС). При этом он разбогател больше всех — на 6,22 миллиарда.Седьмое место занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") — его капитал вырос на 2,72 миллиарда, до 18,5 миллиарда. Восьмым остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), причем его состояние сократилось сильнее всех — на 5,51 миллиарда, сейчас у него до 15,6 миллиарда. Девятым идет основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, разбогатевший на 2,74 миллиарда, до 15,1 миллиарда, а десятым Дмитрий Рыболовлев (плюс 1,41 миллиарда, всего 13 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, владимир лисин, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, евросоюз