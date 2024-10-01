Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 01.10.2024 (обновлено: 12:02 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/biznesmeny-1975649948.html
Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года
Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года - РИА Новости, 01.10.2024
Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года
С начала года совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на 30,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T08:51
2024-10-01T12:02
экономика
россия
андрей мельниченко
владимир потанин
владимир лисин
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С начала года совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на 30,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян, на 1 октября они владели в общей сложности 360,2 миллиарда долларов.Тройка лидеров не изменилась за прошедший месяц, но вторая и третья строчка поменялись местами. Самым богатым остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда долларов, до 32,6 миллиарда. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин — он разбогател на 4,27 миллиарда (до 28,2 миллиарда долларов). Это позволило ему обойти совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, чье состояние увеличилось на 2,83 миллиарда, до 27,5 миллиарда долларов. Четвертое место занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (плюс пять миллиардов, в целом — 25,9 миллиарда). Пятым остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его капитал снизился на 2,27 миллиарда, до 25,2 миллиарда долларов. На шестой строчке с 25 миллиардами долларов расположился бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, попав под санкции ЕС). При этом он разбогател больше всех — на 6,22 миллиарда.Седьмое место занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") — его капитал вырос на 2,72 миллиарда, до 18,5 миллиарда. Восьмым остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), причем его состояние сократилось сильнее всех — на 5,51 миллиарда, сейчас у него до 15,6 миллиарда. Девятым идет основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, разбогатевший на 2,74 миллиарда, до 15,1 миллиарда, а десятым Дмитрий Рыболовлев (плюс 1,41 миллиарда, всего 13 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_99fcae7ce546066d38d739e07a346350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, владимир лисин, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, евросоюз
Экономика, Россия, Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Владимир Лисин, ЕвроХим, Сибирская угольная энергетическая компания, Евросоюз
Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

BBI: состояние богатейших бизнесменов России выросло на $30,2 млрд с начала года

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С начала года совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на 30,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян, на 1 октября они владели в общей сложности 360,2 миллиарда долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Страна-бензоколонка — это звучит гордо!
28 сентября, 08:00
Тройка лидеров не изменилась за прошедший месяц, но вторая и третья строчка поменялись местами. Самым богатым остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда долларов, до 32,6 миллиарда. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин — он разбогател на 4,27 миллиарда (до 28,2 миллиарда долларов). Это позволило ему обойти совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, чье состояние увеличилось на 2,83 миллиарда, до 27,5 миллиарда долларов.
Четвертое место занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (плюс пять миллиардов, в целом — 25,9 миллиарда). Пятым остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его капитал снизился на 2,27 миллиарда, до 25,2 миллиарда долларов.
На шестой строчке с 25 миллиардами долларов расположился бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, попав под санкции ЕС). При этом он разбогател больше всех — на 6,22 миллиарда.
Седьмое место занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим") — его капитал вырос на 2,72 миллиарда, до 18,5 миллиарда. Восьмым остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), причем его состояние сократилось сильнее всех — на 5,51 миллиарда, сейчас у него до 15,6 миллиарда.
Девятым идет основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, разбогатевший на 2,74 миллиарда, до 15,1 миллиарда, а десятым Дмитрий Рыболовлев (плюс 1,41 миллиарда, всего 13 миллиардов долларов).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Спасибо Центробанку за высокую ставку: Скупой рыцарь был прав
13 сентября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАндрей МельниченкоВладимир ПотанинВладимир ЛисинЕвроХимСибирская угольная энергетическая компанияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала