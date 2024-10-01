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Бирюков: спортивный кластер обустраивают в Парке Горького в центре Москвы

Бирюков: спортивный кластер обустраивают в Парке Горького в центре Москвы - РИА Новости, 01.10.2024

Бирюков: спортивный кластер обустраивают в Парке Горького в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый спортивный кластер в рамках работ по благоустройству и реабилитации территории Парка Горького в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:36

2024-10-01T10:36

2024-10-01T10:36

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают новый спортивный кластер в рамках работ по благоустройству и реабилитации территории Парка Горького в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных. В этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро "Ленинский проспект", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в Нескучном саду обустраивают новый спортивный кластер, там уже сделали удобные пешеходные дорожки, сейчас возводят всесезонный павильон, в котором будут располагаться залы для проведения тренировок с необходимой сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, на территории кластера разместят площадки для большого и настольного тенниса, игры в городки и многофункциональную. "На Пушкинской набережной устанавливают пять павильонов, которые будут иметь 20 входов и стеклянные витражные фасады. В них разместятся сувенирные лавки, арт-галереи, зоны семейного отдыха, кафе и рестораны. Со стороны реки сооружение будет выглядеть как пришвартовавшийся круизный лайнер. На крышах павильонов сделают смотровые площадки. Вдоль набережной сохранится широкий пешеходный транзит", - пояснил Бирюков. Он отметил, что на Оливковом пляже, расположенном на Пушкинской набережной около Андреевского пешеходного моста, уже завершены работы по устройству настилов из террасной доски. Там появится многоуровневая зона пляжного отдыха. В парке предусмотрена установка опор освещения с энергоэффективными светильниками и лавочек для отдыха. Бирюков подчеркнул, что в рамках проекта уже очистили от илового осадка и мусора Пионерский пруд, восстановили более 620 метров береговой полосы, установили мобильный пункт комплексной очистки воды с донным выпуском. В настоящее время обустраивают настилы из террасной доски вдоль берега, одновременно устанавливают четыре павильона, в которых разместятся раздевалки, душевые, туалеты, пункт проката пляжных принадлежностей. На берегу пруда откроется кафе с террасой. В парке сохранят существующие и добавят новые зеленые насаждения, разобьют газон площадью 12,6 тысячи квадратных метров и более 360 "квадратов" цветников. В осенне-зимний период планируется высадить 60 крупномерных деревьев.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы