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Русский дом в Ливане переориентируется на помощь соотечественникам - РИА Новости, 01.10.2024
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15:39 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/beyrut-1975753892.html
Русский дом в Ливане переориентируется на помощь соотечественникам
Русский дом в Ливане переориентируется на помощь соотечественникам - РИА Новости, 01.10.2024
Русский дом в Ливане переориентируется на помощь соотечественникам
Русский дом в ливанской столице Бейруте переориентирует свою работу на помощь соотечественникам, возможно, в нем будут оказывать психологическую помощь... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:39
2024-10-01T15:39
в мире
бейрут
россия
ливан
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
хезболла
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Русский дом в ливанской столице Бейруте переориентирует свою работу на помощь соотечественникам, возможно, в нем будут оказывать психологическую помощь пострадавшим, а вопрос сбора гуманитарной помощи пока решается, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Русский дом переориентирует свою работу на помощь нашим соотечественникам. Сейчас будем организовывать там, может быть, психологическую поддержку для наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации. Рассматриваются разные варианты, которые будут зависеть от режима безопасности, который будет вводить наше посольство. Можно ли собирать гуманитарную помощь или нельзя - этот вопрос сейчас решается", - сказал Примаков. Он отметил, что главная задача Русского дома в настоящее время заключается в помощи соотечественникам. "Естественно, какие-то увеселительные мероприятия сейчас проводить там просто неразумно и, мне кажется, неэтично", - подчеркнул Примаков. По его словам, вопрос эвакуации сотрудников представительства Россотрудничества в Бейруте зависит от решения посольства РФ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливанавошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, бейрут, россия, ливан, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), хезболла
В мире, Бейрут, Россия, Ливан, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Хезболла
Русский дом в Ливане переориентируется на помощь соотечественникам

Примаков: Русский дом в Бейруте переориентируется на помощь соотечественникам

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского удара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Русский дом в ливанской столице Бейруте переориентирует свою работу на помощь соотечественникам, возможно, в нем будут оказывать психологическую помощь пострадавшим, а вопрос сбора гуманитарной помощи пока решается, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Русский дом переориентирует свою работу на помощь нашим соотечественникам. Сейчас будем организовывать там, может быть, психологическую поддержку для наших соотечественников, которые оказались в сложной ситуации. Рассматриваются разные варианты, которые будут зависеть от режима безопасности, который будет вводить наше посольство. Можно ли собирать гуманитарную помощь или нельзя - этот вопрос сейчас решается", - сказал Примаков.
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Он отметил, что главная задача Русского дома в настоящее время заключается в помощи соотечественникам.
"Естественно, какие-то увеселительные мероприятия сейчас проводить там просто неразумно и, мне кажется, неэтично", - подчеркнул Примаков.
По его словам, вопрос эвакуации сотрудников представительства Россотрудничества в Бейруте зависит от решения посольства РФ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные бои с "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливанавошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах".
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В миреБейрутРоссияЛиванЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Хезболла
 
 
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