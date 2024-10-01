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Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанского чиновника в органах... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:06
2024-10-01T01:06
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанского чиновника в органах безопасности."По южным пригородам Бейрута нанесено шесть или семь израильских ударов", - заявил агентству чиновник.Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута
Израиль этой ночью нанес как минимум шесть ударов по южным пригородам Бейрута