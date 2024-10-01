Рейтинг@Mail.ru
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 01.10.2024 (обновлено: 01:31 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/beyrut-1975629727.html
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута - РИА Новости, 01.10.2024
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанского чиновника в органах... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T01:06
2024-10-01T01:31
в мире
израиль
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:335:960:875_1920x0_80_0_0_c856f0933bb1a49edfb3f04cb835b5c9.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанского чиновника в органах безопасности."По южным пригородам Бейрута нанесено шесть или семь израильских ударов", - заявил агентству чиновник.Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975628830.html
израиль
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:245:960:965_1920x0_80_0_0_fbf7d45ff36f5246744d33a7d9f9767a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по пригородам Бейрута

Израиль этой ночью нанес как минимум шесть ударов по южным пригородам Бейрута

© РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Израиль ночью нанес по меньшей мере шесть ударов по южным пригородам Бейрута, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ливанского чиновника в органах безопасности.
"По южным пригородам Бейрута нанесено шесть или семь израильских ударов", - заявил агентству чиновник.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви ранее заявил, что идет подготовка к наземной операции на юге Ливана. Ранее движение "Хезболлах" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута.
ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек, пишут СМИ
00:46
 
В миреИзраильБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала