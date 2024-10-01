https://ria.ru/20241001/bespilotniki-1975688027.html
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 11.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:52
2024-10-01T11:52
2024-10-01T11:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Первого октября около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью