https://ria.ru/20241001/bespilotniki-1975688027.html

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 11.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:52

2024-10-01T11:52

2024-10-01T11:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 11.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Первого октября около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)