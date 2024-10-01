https://ria.ru/20241001/belousov-1975710455.html
Белоусов высоко оценил результаты работы группировки "Центр"
Белоусов высоко оценил результаты работы группировки "Центр" - РИА Новости, 01.10.2024
Белоусов высоко оценил результаты работы группировки "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Центр" и вручил награды военнослужащим, проявившим отвагу,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:14
2024-10-01T13:14
2024-10-01T13:35
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Центр" и вручил награды военнослужащим, проявившим отвагу, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке. "Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
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Белоусов на совещании на пункте управления группировки войск "Центр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", а также вручил госнаграды, сообщило Минобороны.
Командующий группировки Андрей Мордвичев доложил министру, что на красноармейском направлении за сентябрь было освобождено 12 населенных пунктов.
2024-10-01T13:14
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белоусов высоко оценил результаты работы группировки "Центр"
Министр обороны Белоусов вручил награды военнослужащим группировки "Центр"