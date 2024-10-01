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Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр" - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 01.10.2024 (обновлено: 13:17 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/belousov-1975709778.html
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр" - РИА Новости, 01.10.2024
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:13
2024-10-01T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении министерства.
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Белоусов на совещании на пункте управления группировки войск "Центр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", а также вручил госнаграды, сообщило Минобороны. Командующий группировки Андрей Мордвичев доложил министру, что на красноармейском направлении за сентябрь было освобождено 12 населенных пунктов.
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безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр"

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении министерства.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск
17 июня, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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