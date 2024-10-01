https://ria.ru/20241001/belousov-1975709778.html
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр" - РИА Новости, 01.10.2024
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:13
2024-10-01T13:13
2024-10-01T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20240617/tsentr-1953330784.html
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Белоусов на совещании на пункте управления группировки войск "Центр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", а также вручил госнаграды, сообщило Минобороны.
Командующий группировки Андрей Мордвичев доложил министру, что на красноармейском направлении за сентябрь было освобождено 12 населенных пунктов.
2024-10-01T13:13
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безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр"