https://ria.ru/20241001/belousov-1975709778.html

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр" - РИА Новости, 01.10.2024

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Центр"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:13

2024-10-01T13:13

2024-10-01T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240617/tsentr-1953330784.html

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Белоусов на совещании на пункте управления группировки войск "Центр" Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", а также вручил госнаграды, сообщило Минобороны. Командующий группировки Андрей Мордвичев доложил министру, что на красноармейском направлении за сентябрь было освобождено 12 населенных пунктов. 2024-10-01T13:13 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, андрей белоусов