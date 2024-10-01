https://ria.ru/20241001/belorussija-1975775940.html

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой - РИА Новости, 01.10.2024

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

Правительство Белоруссии продлило запрет на ввоз для реализации отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы до 1 апреля 2025 года, сообщила... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:55

2024-10-01T16:55

2024-10-01T16:55

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии продлило запрет на ввоз для реализации отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы до 1 апреля 2025 года, сообщила во вторник пресс-служба Совета министров. "Правительство продлило запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале. Отмечается, что изменения внесены в постановление Совмина от 14 марта 2024 года, которым установлен запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Белоруссии, независимо от страны их происхождения. Срок действия запрета продлен до 1 апреля 2025 года, проинформировали в пресс-службе. "Данный шаг является вынужденной мерой белорусской стороны для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литовской Республики", - подчеркнули там. Принятое в марте постановление правительства Белоруссии о запрете на ввоз в республику отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны происхождения с целью их реализации или потребления на территории республики вступило в силу с 1 апреля и действовало до 1 октября. Решение не касалось товаров, ввозимых для личного пользования. Оно распространялось на такие товары, как воды, пиво, в том числе безалкогольное, виноградные вина, сусло виноградное, сброженные напитки, спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, уксус, шины и покрышки, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств. Как ранее сообщала пресс-служба белорусского правительства, введение запрета - ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска на белорусско-литовской границе. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска Лаворишкес (с белорусской стороны - Котловка) и Райгардас (Привалка) на границе с Белоруссией. В августе власти Литвы временно закрыли пограничные пункты Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

https://ria.ru/20241001/lukashenko-1975695854.html

https://ria.ru/20240930/dron-1975584758.html

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в мире, белоруссия, литва